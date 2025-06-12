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POLICIJA IZVRŠILA UVIĐAJ

Nova tragedija u BiH: Djevojka poginula u saobraćajnoj nesreći

Nesreća se desila jutros na magistralnom putu Milići- Vlasenica

Policija obavila uviđaj. Facebook

SRNA

12.6.2025

Dvadesettrogodišnja djevojka poginula je rano jutros prilikom slijetanja automobila sa kolovoza na magistralnom putu Milići-Vlasenica u mjestu Zaklopača, rečeno je u Policijskoj upravi Zvornik.

Saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 4.20 sati, a tom prilikom je jedno lice lakše povrijeđeno i porevezeno je u zvorničku Bolnicu na medicinsko zbrinjavanje.

Tijelo ženske osobe upućeno je na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu Banja Luka.

Policija je, u prisustvu dežurnog tužioca, izvršila uviđaj i radi na dokumentovanju ove saobraćajne nesreće.

# PU ZVORNIK
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# DJEVOJKA
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