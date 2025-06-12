Požar u Tuzli: Tokom noći izgorio skupocjeni Mercedes

Automobil marke Mercedes izgorio je noćas u Tuzli, u blizini Tržnog centra Mercator, potvrđeno je za portal „Avaza“.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, rano jutros oko 3 sata iza ponoći, PS Centar je zaprimila prijavu da je došlo do izbijanja požara na parkiranom motornom vozilu u Ulici Drugog korpusa Armije BiH, kojom prilikom je na vozilu nastupila materijalna šteta.

- Potrebne mjere i radnje poduzimaju policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla. U toku je dokumentovanje navedenog događaja – navedeno je uz MUP-a TK.