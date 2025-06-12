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DOVEDEN U BOLNICU

Drama u Zenici: Dječak teško ranjen vazdušnom puškom, upucao ga mlađi brat

Vazdušna puška je privremeno oduzeta, a o događaju je obaviješten dežurni tužilac

Intervenirala zenička policija. Facebook

B. C.

12.6.2025

Dežurni službenik Policijske stanice Centar u zenici jučer je u 18:30 sati obaviješten da je na urgentni blok Kantonalne bolnice u Zenici dovezeno muško dijete, rođeno 2011. godine, iz Zenice.

Dječak je imao povredu nanesenu vazdušnim oružjem, koje je zadobio u ulici Josipa Dakića u naselju Lokvine. 

Tom prilikom je konstatovano da je dijete zadobilo teške tjelesne povrede. 

- Na lice mjesta su izašli policijski službenici Policijske stanice Centar i istražitelji kriminalističke policije, te je utvrđeno da su povrede djetetu nanesene od strane maloljetnog brata, M.S. (2013) iz Zenice. Vazdušna puška je privremeno oduzeta, a o događaju je obaviješten dežurni tužilac. Daljnji rad na dokumentovanju događaja nastavili su istražitelji Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I-  saopćeno je iz MUP-a ZDK

# DJEČAK
# MUP ZDK
# TEŠKE POVREDE
# VAZDUŠNA PUŠKA
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