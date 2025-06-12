Drama u Zenici: Dječak teško ranjen vazdušnom puškom, upucao ga mlađi brat

Dežurni službenik Policijske stanice Centar u zenici jučer je u 18:30 sati obaviješten da je na urgentni blok Kantonalne bolnice u Zenici dovezeno muško dijete, rođeno 2011. godine, iz Zenice.

Dječak je imao povredu nanesenu vazdušnim oružjem, koje je zadobio u ulici Josipa Dakića u naselju Lokvine.

Tom prilikom je konstatovano da je dijete zadobilo teške tjelesne povrede.

- Na lice mjesta su izašli policijski službenici Policijske stanice Centar i istražitelji kriminalističke policije, te je utvrđeno da su povrede djetetu nanesene od strane maloljetnog brata, M.S. (2013) iz Zenice. Vazdušna puška je privremeno oduzeta, a o događaju je obaviješten dežurni tužilac. Daljnji rad na dokumentovanju događaja nastavili su istražitelji Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I- saopćeno je iz MUP-a ZDK