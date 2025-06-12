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ISTRAGA U TOKU

Tragedija kod Bosanske Otoke: Mladić (18) se utopio u rijeci Uni

Na mjesto nesreće odmah su izašle nadležne službe, uključujući policiju i ekipu hitne pomoći, ali nažalost, mladiću nije bilo spasa

Rijeka Una. Facebook

E. Ć.

12.6.2025

Osamnaestogodišnji mladić utopio se danas u rijeci Uni kod Bosanske Otoke. 

Policiji je prijavljeno danas oko 15 sati da je u rijeci Uni došlo do utapanja mlađe muške osobe. 

Na mjesto nesreće odmah su izašle nadležne službe, uključujući policiju i ekipu hitne pomoći, ali nažalost, mladiću nije bilo spasa.

O okolnostima ove tragične nesreće još uvijek nema zvaničnih informacija, a istraga je u toku.

Nezvanično se saznaje da je riječ o Denisu Salkiću iz Bužima, od kojeg se prijatelji opraštaju na društvenim mrežama.

# UNA
# UTAPANJE
# BOSANSKA OTOKA
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