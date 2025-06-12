Sudar tri automobila u Sarajevu, na mjestu nesreće policija i hitna pomoć

Saobraćajna nesreća dogodila se večeras u sarajevskom naselju Dolac Malta.
Sudjelovala su tri automobila. Na mjesto nesreće su izašli službenici MUP-a Kantona Sarajevo, kao i pripadnici hitne medicinske pomoći.
DOLAC MALTA
Kako se na fotografijama može vidjeti, na automobilu marke Golf je pričinjena veća materijalna šteta
S mjesta nesreće. Avaz
Saobraćajna nesreća dogodila se večeras u sarajevskom naselju Dolac Malta.
Sudjelovala su tri automobila. Na mjesto nesreće su izašli službenici MUP-a Kantona Sarajevo, kao i pripadnici hitne medicinske pomoći.
Na Golfu pričinjena veća materijalna šteta. Avaz
Zasad nije poznato da li ima ozbiljnije povrijeđenih. Kako se na fotografijama može vidjeti, na automobilu marke Golf je pričinjena veća materijalna šteta.
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