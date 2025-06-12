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DOLAC MALTA

Sudar tri automobila u Sarajevu, na mjestu nesreće policija i hitna pomoć

Kako se na fotografijama može vidjeti, na automobilu marke Golf je pričinjena veća materijalna šteta

S mjesta nesreće. Avaz

E. Ć.

12.6.2025

Saobraćajna nesreća dogodila se večeras u sarajevskom naselju Dolac Malta. 

Sudjelovala su tri automobila. Na mjesto nesreće su izašli službenici MUP-a Kantona Sarajevo, kao i pripadnici hitne medicinske pomoći.

Na Golfu pričinjena veća materijalna šteta. Avaz

Zasad nije poznato da li ima ozbiljnije povrijeđenih. Kako se na fotografijama može vidjeti, na automobilu marke Golf je pričinjena veća materijalna šteta.

# DOLAC MALTA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
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