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DRVNA INDUSTRIJA ČAZMA

Tragedija u Hrvatskoj: U požaru u blizini Bjelovara poginule tri osobe

Četvrta osoba, 24-godišnjak, zadobio je lakše povrede te je prevezen u bjelovarsku bolnicu

Mjesto požara. D. Špehar / Pixsell / Klikni.hr

Dž. R.

13.6.2025

Policija je potvrdila da su ukupno tri osobe smrtno stradale u nesreći koja se dogodila u eksploziji i požaru u pogonima Drvne industrije Čazma u industrijskoj zoni grada jučer oko 14:30 sati, piše Index.hr.

Jedna 59-godišnjakinja smrtno je stradala na mjestu nesreće u četvrtak, a druge dvije osobe – 65-godišnji muškarac i 59-godišnja žena – podlegli su povredama u bolnici nakon što su helikopterom prevezeni u zagrebačku bolnicu.

Obje hospitalizirane osobe zadobile su životno opasne opekline visokog stepena koje su zahvatile 70 do 80 posto tijela, kako su potvrdili iz Opće bolnice dr. Anđelko Višić u Bjelovaru. Prva je osoba helikopterom odmah prevezena iz Čazme u Zagreb, dok je druga transportirana iz Bjelovara oko 17 sati.

Četvrta osoba, 24-godišnjak, zadobio je lakše povrede te je prevezen u bjelovarsku bolnicu.

Nesreća se dogodila kada je u silosu pilane došlo do eksplozije, nakon čega je uslijedio požar koji se proširio po pogonu. Na mjesto nesreće odmah su izašle hitne službe, vatrogasci i policija.

Uviđajem na mjestu eksplozije rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika.

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