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MUP KANTONA SARAJEVO

Potraga za pljačkašem trgovine: Uposlenicima prijetio gasnim pištoljem

Nepoznati muškarac ukrao novac iz trgovine u ulici Zmaja od Bosne

Potraga za razbojnikom. Avaz

B. C.

13.6.2025


PU Novo Sarajevo sinoć je u 20:05 sati obaviještena da je  u ulici Zmaja od Bosne, općina Novo Sarajevo, od strane jedne nepoznate muške osobe, uz prijetnju gasnim pištoljem, izvršeno krivično djelo iz člana 289. KZ FBiH (Razbojništvo), nad uposlenicima u maloprodajni objekat „Domod“, kojom prilikom je ukraden novac, saopćeno je iz MUP-a KS.

-  Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Uviđaj su obavili policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, koji nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog krivičnog djela, identifikaciji i pronalasku izvršioca-naveli su iz policije. 

# KRAĐA
# RAZBOJNIŠTVO
# MUP KS
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