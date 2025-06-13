Potraga za pljačkašem trgovine: Uposlenicima prijetio gasnim pištoljem

PU Novo Sarajevo sinoć je u 20:05 sati obaviještena da je u ulici Zmaja od Bosne, općina Novo Sarajevo, od strane jedne nepoznate muške osobe, uz prijetnju gasnim pištoljem, izvršeno krivično djelo iz člana 289. KZ FBiH (Razbojništvo), nad uposlenicima u maloprodajni objekat „Domod“, kojom prilikom je ukraden novac, saopćeno je iz MUP-a KS.

- Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Uviđaj su obavili policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, koji nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog krivičnog djela, identifikaciji i pronalasku izvršioca-naveli su iz policije.