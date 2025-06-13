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POLICIJSKA UPRAVA DOBOJ

Nestala Ružica Nedinić iz Dervente, porodica i policija mole za pomoć

Prema izjavi člana porodice ona je posljednji put viđena 5. juna

Ružica Nedinić. MUP RS

B. C.

13.6.2025

U toku je potraga za Ružicom Nedinić iz Dervente, čiji je nestanak Policijskoj stanici Derventa prijavljen u četvrtak oko 13 sati.

Prema izjavi člana porodice ona je posljednji put viđena 5. juna oko 8.30 u ulici Veljke Milanovića u Derventi.

- Nestalo lice je starosti oko 48 godina, visine oko 165 cm, težine oko 75 kg, plave kose srednje dužine, a na sebi je najverovatnije imala majicu plavo – bijele boje (kariranu), plave farmerke i patike bijele boje. Policijska uprava Doboj apeluje svim građanima ukoliko vide nestalo lice ili dođu do bilo kakvih saznanja o istom, da to prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na besplatni broj telefona 122-  navodi se u saopštenju policije.

# DERVENTA
# PU DOBOJ
# NESTALI
# ŽENA
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