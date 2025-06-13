Tragedija u Mostaru: Žena preminula nakon pada s balkona

U Splitskoj ulici u Mostaru danas se dogodila tragična nesreća u kojoj je jedna žena preminula nakon pada s balkona stambene zgrade.

Prema informacijama s terena, nesreća se dogodila u neposrednoj blizini zgrade Ministarstva unutarnjih poslova, a na mjesto događaja odmah su izašli pripadnici policije i Hitne pomoći, piše Hercegovina.info.

Nažalost, uprkos brzoj intervenciji, unesrećenoj ženi nije bilo spasa.

Okolnosti pod kojima je došlo do pada još uvijek su nepoznate, a policija na mjestu događaja provodi uviđaj kako bi utvrdila sve relevantne činjenice.

Više informacija očekuje se nakon završetka policijskog uviđaja.