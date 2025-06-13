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IZVUČENO TIJELO

Državljanin Velike Britanije poginuo prilikom pada u rijeku Hrčavku kod Foče

Tijelo stradalog iz izuzetno nepristupačnog terena izvukli su pripadnici spasilačke službe "Wolf" iz Foče

Spasioci izvukli tijelo. Facebook

SRNA

13.6.2025

Državljanin Velike Britanije N.I. smrtno je stradao kada je pao u korito rijeke Hrčavke na području Foče prilikom korištenja turističke ponude kanjoning, saopšteno je iz fočanske Policijske uprave.

Slučaj je prijavljen policiji četvrtak oko 14 sati, nakon čega su policijski službenici izašli na teren i obavili uviđaj.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog tužilaštva u Trebinju.

Tijelo stradalog iz izuzetno nepristupačnog terena izvukli su pripadnici spasilačke službe Wolf iz Foče, nakon čega je prevezeno u mrtvačnicu fočanske Univerzitetske bolnice, navodi se u saopštenju.

# FOČA
# VELIKA BRITANIJA
# TRAGEDIJA
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