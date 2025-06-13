Policajcu koji je osumnjičen da je bivšoj djevojci prijetio ubistvom ukinut pritvor: "Da li čekamo novi femicid"

Suspendovanom policajcu Radomiru Samardžiću iz Vlasenice, koji je 6. aprila uhapšen zbog sumnje da je prijetio i nanio povrede svojoj bivšoj djevojci, ukinut je pritvor, tvrdi njena sestra Marina Ševkušić.

Ona se oglasila na društvenim mrežama, a njenu objavu prenosimo u cijelosti:

- Skandalozna odluka Osnovnog suda u Vlasenici! Prilikom prvog javnog oglašavanja obećala sam da ću imenom i prezimenom navoditi saučesnike u zločinu! Zbog nesposobnosti institucija sama ću ovaj slučaj izvesti do kraja! Radomiru Samardžiću (do skoro policijskom službeniku) koji je pokušao ubiti moju sestru Dušicu Ševkušić takođe pripadnicu MUP, sektora za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu, prvobitno je određen pritvor po tački V (ponavljanje krivičnog djela ), jučer je sramno ukinut od strane sljedećih lica: Mijatović Darko, sudija za prethodni postupak Osnovnog suda Vlasenica, ukinuo mu pritvor. Saglasan sa ukidanjem pritvora, tužilac OJT Istočno Sarajevo Cvitanović Ivan - napisala je Marina na društvenim mrežama i dodala:

- Da li čekamo novi femicid? Novo krvoproliće da oformimo grupe za izradu zakona kao pokriće za nesposobnost rada institucija, ili pak, novi poziv od strane eminentnih političkih ličnosti koje će sve zataškati? Evo ja vam obećavam da taj film nećemo gledati, bar ne u ovoj režiji!