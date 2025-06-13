Poznat termin dženaze mladiću iz Bužima koji se utopio u rijeci Uni

U Bosankoj Otoci jučer se utopio mladi Denis Salkić (18) iz Bužima.
Tragedija se desila u 14 sati na rijeci Uni.
Dženaza i ukop merhuma će se obaviti u subotu 14.06.2025. na mezarju Prokop u 18 sati.
Dženaza kreće ispred kuće umrlog.
BOSANSKA OTOKA
Dženaza i ukop merhuma će se obaviti u subotu na mezarju mezarju Prokom
Sutra dženaza nastradalom. Facebook
U Bosankoj Otoci jučer se utopio mladi Denis Salkić (18) iz Bužima.
Tragedija se desila u 14 sati na rijeci Uni.
Dženaza i ukop merhuma će se obaviti u subotu 14.06.2025. na mezarju Prokop u 18 sati.
Dženaza kreće ispred kuće umrlog.
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