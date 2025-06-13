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BOSANSKA OTOKA

Poznat termin dženaze mladiću iz Bužima koji se utopio u rijeci Uni

Dženaza i ukop merhuma će se obaviti u subotu na mezarju mezarju Prokom

Sutra dženaza nastradalom. Facebook

B. C.

13.6.2025

U Bosankoj Otoci jučer se utopio mladi Denis Salkić (18) iz Bužima.

Tragedija se desila u 14 sati na rijeci Uni.

Dženaza i ukop merhuma će se obaviti u subotu 14.06.2025. na mezarju Prokop u 18 sati.

Dženaza kreće ispred kuće umrlog.

# UNA
# UTAPANJE
# BOSANSKA OTOKA
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