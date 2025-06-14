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SUD BIH

Nakon maratonskog procesa u predmetu „Volan“: Osuđen vođa automafije s Pala

Danilo Cicović sporazumno pristao na tri godine i osam mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 15.000 KM

Cicović: Iznuđivali novac za povrat vozila. Avaz

Piše: Borka Cerić

14.6.2025

Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je sporazum o priznanju krivice koji je rezultat višemjesečnih pregovora optuženog Danila Cicovića, njegovog branioca tuzlanskog advokata Bakira Hećimovića, i tužioca Tužilaštva BiH Džermina Pašića, a koji je rezultirao kaznom zatvora u trajanju od tri godine i osam mjeseci. Sud je optuženom vođi automafije s Pala izrekao i novčanu kaznu u iznosu od 15.000 KM, a oduzeto mu je i 17.235 KM imovinske koristi.

Grupa čiji je vođa bio Cicović je od 2011. do kraja 2017. godine na području BiH krala vozila, iznuđivala novac za njihov povrat i preprodavala dijelove ili cijela vozila van granica BiH.

27 članova

Predmet pred sudom Bosne i Hercegovine kodnog naziva „Volan“ trajao je više od sedam godina s obzirom na činjenicu da je tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, podigao najopsežniju optužnicu protiv organizirane kriminalne grupe, čiji se pripadnici terete za organizirani kriminal u vezi s krađama automobila, krijumčarenjem i daljom prodajom, izmjenom identifikacionih oznaka, iznuđivanjem otkupa ili rastavljanjem u dijelove za dalju prodaju.

Optužnica je obuhvatala 27 članova među kojima je prvi bio optuženi Danilo Cicović.

Veći dio optuženih je ranije osuđen, i to uglavnom na osnovu sporazuma o priznanju krivice.

Tokom istrage prikupljeni su dokazi da su optuženi djelovali po tačno utvrđenim i podijeljenim ulogama i zadacima u strukturama automafije, te su duži period, uglavnom u noćnim satima, koristeći specijalistički alat i pribor, naoružani i maskirani, koristeći radiostanice podešene na policijske frekvencije, kako bi pratili kretanja policije, vršili krađe vozila veće vrijednosti, najčešće na području Kantona Sarajevo, Istočnog Sarajeva, Tuzlanskog kantona i zapadne Hercegovine.

Dijelove vozila prodavali van BiH. Facebook

Rastavljali vozila

Po prikupljenim dokazima, počinili su krađu najmanje 200 vozila, čija tržišna vrijednost dostiže iznos od više miliona KM.

Vozila su najčešće kradena s javnih površina, uz korištenje prethodno ukradenih automobila s lažnim registarskim oznakama. Nakon krađe, vozila su rastavljana, prepravljana ili krijumčarena u Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku radi dalje prodaje.

Prihvaćen sporazum

Tuzlanski advokat Bakir Hećimović nam je potvrdio da je nakon višesatnog ročišta pred Vijećem suda Bosne i Hercegovine prihvaćen sporazum o priznanju krivice za njegovog branjenika Danila Cicovića, te je Sudsko vijeće uz prethodnu argumentaciju odbrane i Tužilaštva prihvatilo navode iz sporazuma, odnosno da je utvrđena sankcija adekvatna težini počinjenih krivičnih djela čime se optuženi svakako, u procesnom smislu, odrekao prava na dalje suđenje.

Hećimović: Zastupao Cicovića. Facebook

Predmet „Trebević“

S obzirom na činjenicu da je optuženom u kaznu uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od 5. aprila 2018. do 30. decembra 2019. godine, odbrana je insistirala da se u utvrđenu kaznu zatvora uračuna i vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru 2012. godine u trajajnju od tri mjeseca tokom istrage u predmetu kodnog naziva „Trebević“, s obzirom na to da se opis pojedinih radnji izvršenja krivičnih djela zapravo odnosi i na predmet „Volan“. Sudsko vijeće je udovoljilo ovom zahtjevu tuzlanskog advokata Bakira Hećimovića.

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