Nakon maratonskog procesa u predmetu „Volan“: Osuđen vođa automafije s Pala

Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je sporazum o priznanju krivice koji je rezultat višemjesečnih pregovora optuženog Danila Cicovića, njegovog branioca tuzlanskog advokata Bakira Hećimovića, i tužioca Tužilaštva BiH Džermina Pašića, a koji je rezultirao kaznom zatvora u trajanju od tri godine i osam mjeseci. Sud je optuženom vođi automafije s Pala izrekao i novčanu kaznu u iznosu od 15.000 KM, a oduzeto mu je i 17.235 KM imovinske koristi.

Grupa čiji je vođa bio Cicović je od 2011. do kraja 2017. godine na području BiH krala vozila, iznuđivala novac za njihov povrat i preprodavala dijelove ili cijela vozila van granica BiH.

27 članova

Predmet pred sudom Bosne i Hercegovine kodnog naziva „Volan“ trajao je više od sedam godina s obzirom na činjenicu da je tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, podigao najopsežniju optužnicu protiv organizirane kriminalne grupe, čiji se pripadnici terete za organizirani kriminal u vezi s krađama automobila, krijumčarenjem i daljom prodajom, izmjenom identifikacionih oznaka, iznuđivanjem otkupa ili rastavljanjem u dijelove za dalju prodaju.

Optužnica je obuhvatala 27 članova među kojima je prvi bio optuženi Danilo Cicović.

Veći dio optuženih je ranije osuđen, i to uglavnom na osnovu sporazuma o priznanju krivice.

Tokom istrage prikupljeni su dokazi da su optuženi djelovali po tačno utvrđenim i podijeljenim ulogama i zadacima u strukturama automafije, te su duži period, uglavnom u noćnim satima, koristeći specijalistički alat i pribor, naoružani i maskirani, koristeći radiostanice podešene na policijske frekvencije, kako bi pratili kretanja policije, vršili krađe vozila veće vrijednosti, najčešće na području Kantona Sarajevo, Istočnog Sarajeva, Tuzlanskog kantona i zapadne Hercegovine.