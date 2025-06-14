Video / Stravična nesreća u Trebinju: Poginule tri osobe, vatrogasci gasili požar na vozilu

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na ulazu u Trebinje u kojoj su poginule tri osobe.

Nesreća se dogodila oko 17:.15 u mjestu Volujac, a sudjelovali su automobil i motocikl. Nakon nesreće se automobil zapalio, a pojavio se snimak na kojem se vidi da vatrogasci intervenišu.

Motociklista je imao registarske oznake Vukovara, a automobil Dubrovnika i iz njega su stradale dvije osobe, potvrdio je za RTRS portparol Tužilaštva u Trebinju Srđan Vukanović.

– Na licu mjesta uviđaj rade policijski službenici PS za bezbjednost saobraćaja Trebinje i dežurni tužilac OJT Trebinje – rekli su za Srpskainfo iz PU Trebinje.