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SUDAR MOTOCIKLA I AUTA

Video / Stravična nesreća u Trebinju: Poginule tri osobe, vatrogasci gasili požar na vozilu

Nakon nesreće se automobil zapalio, a pojavio se snimak na kojem se vidi da vatrogasci intervenišu

S mjesta nesreće. Avaz

E. Ć.

14.6.2025

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na ulazu u Trebinje u kojoj su poginule tri osobe.

Nesreća se dogodila oko 17:.15 u mjestu Volujac, a sudjelovali su automobil i motocikl. Nakon nesreće se automobil zapalio, a pojavio se snimak na kojem se vidi da vatrogasci intervenišu.

Motociklista je imao registarske oznake Vukovara, a automobil Dubrovnika i iz njega su stradale dvije osobe, potvrdio je za RTRS portparol Tužilaštva u Trebinju Srđan Vukanović.

– Na licu mjesta uviđaj rade policijski službenici PS za bezbjednost saobraćaja Trebinje i dežurni tužilac OJT Trebinje – rekli su za Srpskainfo iz PU Trebinje.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# TREBINJE
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