Drama u Laktašima: Brat ranio sestru tokom priprema za svadbu, ljekari joj spasili život

Svadbeno veselje moglo se pretvoriti u tragediju u selu Malo Blaško kod Laktaša, kada je brat nehotično upucao svoju sestru.

Iz Univerzitetskog kliničkog centra RS (UKC RS) je saopćeno kako je ispaljeni metak pogodio centimetar od srca.

- Ženi koju je danas, 14. juna, brat nehotično ranio na pripremema za svadbu život su spasili ljekari Urgentnog centra i Klinike za torakalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra RS, a zadobila je prostrelnu ranu centimetar od srca - saopćeno je iz UKC-a RS.

U saopćenju se dodaje kako je generalni direktor UKC-a Vlado Đajić istakao da je ponosan na kolege koji su još jednom pokazali da svojim znanjem, voljom, trudom i medicinskom opremom mogu parirati najboljim medicinskim centrima Evrope i svijeta.

- Zahvaljujući rukovodstvu našeg kliničkog centra i Vladi RS, imamo uslove rada na kojima nam mnogi mogu pozavidjeti. Neka se ovakve nesreće nikada ne ponove, a naša odgovornost i oprez budu veći, pogotovo u trenucima slavlja, ali i u svim drugim. Budimo oprezni - poručio je Đajić.