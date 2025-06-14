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UŽAS U BIH

Drama u Laktašima: Brat ranio sestru tokom priprema za svadbu, ljekari joj spasili život

Iz Univerzitetskog kliničkog centra RS je saopćeno kako je ispaljeni metak pogodio centimetar od srca

Pucnjava kod Laktaša. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

E. Ć.

14.6.2025

Svadbeno veselje moglo se pretvoriti u tragediju u selu Malo Blaško kod Laktaša, kada je brat nehotično upucao svoju sestru. 

Iz Univerzitetskog kliničkog centra RS (UKC RS) je saopćeno kako je ispaljeni metak pogodio centimetar od srca.

- Ženi koju je danas, 14. juna, brat nehotično ranio na pripremema za svadbu život su spasili ljekari Urgentnog centra i Klinike za torakalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra RS, a zadobila je prostrelnu ranu centimetar od srca - saopćeno je iz UKC-a RS.

U saopćenju se dodaje kako je generalni direktor UKC-a Vlado Đajić istakao da je ponosan na kolege koji su još jednom pokazali da svojim znanjem, voljom, trudom i medicinskom opremom mogu parirati najboljim medicinskim centrima Evrope i svijeta.

- Zahvaljujući rukovodstvu našeg kliničkog centra i Vladi RS, imamo uslove rada na kojima nam mnogi mogu pozavidjeti. Neka se ovakve nesreće nikada ne ponove, a naša odgovornost i oprez budu veći, pogotovo u trenucima slavlja, ali i u svim drugim. Budimo oprezni - poručio je Đajić.

# LAKTAŠI
# PUCNJAVA
# UKC RS
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