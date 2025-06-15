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OGLASIO SE UKC RS

Brat nehotice upucao sestru tik do srca, ljekari je spasili: Operacija izvršena na slijepo

Ljekari su otvorili grudni koš, locirali i uklonili metak, te tokom zahvata evakuisali dvije litre krvi

Pucnjava kod Laktaša. Bijeljina info

N. Aj.

15.6.2025

Jučerašnji dramatični događaj prilikom kojeg je brat nehotice upucao sestru samo centimentar od srca na pripremi za svadbu u selu Malo Blaško kod Laktaša  završio je bez posljedica po životnu opasnost. 

- U minutama koje su bile presudne, vrhunski tim ljekara je zahvaljujući izuzetno brzoj i stručnoj intervenciji spasio život pacijentici.

Usljed hitnosti situacije i u nedostatku vremena, operacija je izvedena na slijepo bez rentgena. Ljekari su otvorili grudni koš, locirali i uklonili metak, te tokom zahvata evakuisali dvije litre krvi. Ovakvi zahvati su izuzetno rijetki i zahtijevaju vrhunsko znanje, iskustvo i odlučnost, sve ono čime raspolaže naš medicinski tim - saopćeno je iz UKC RS gdje je žena hospitalizirana.

Iz bolnice je poručeno da je to "još jedan dokaz stručnosti i požrtvovanosti ljekara i medicinskog osoblja UKC RS".

- Njihova spremnost da u najtežim trenucima donesu prave odluke, spašava živote naših građana - saopćeno je.

# LAKTAŠI
# PUCNJAVA
# UKC RS
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