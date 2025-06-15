Brat nehotice upucao sestru tik do srca, ljekari je spasili: Operacija izvršena na slijepo

Jučerašnji dramatični događaj prilikom kojeg je brat nehotice upucao sestru samo centimentar od srca na pripremi za svadbu u selu Malo Blaško kod Laktaša završio je bez posljedica po životnu opasnost.

- U minutama koje su bile presudne, vrhunski tim ljekara je zahvaljujući izuzetno brzoj i stručnoj intervenciji spasio život pacijentici.

Usljed hitnosti situacije i u nedostatku vremena, operacija je izvedena na slijepo bez rentgena. Ljekari su otvorili grudni koš, locirali i uklonili metak, te tokom zahvata evakuisali dvije litre krvi. Ovakvi zahvati su izuzetno rijetki i zahtijevaju vrhunsko znanje, iskustvo i odlučnost, sve ono čime raspolaže naš medicinski tim - saopćeno je iz UKC RS gdje je žena hospitalizirana.

Iz bolnice je poručeno da je to "još jedan dokaz stručnosti i požrtvovanosti ljekara i medicinskog osoblja UKC RS".

- Njihova spremnost da u najtežim trenucima donesu prave odluke, spašava živote naših građana - saopćeno je.