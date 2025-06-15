Alija Balijagić otkrio zašto je ubio Madžgalje: "Riješio sam da se osvetim"

Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju predalo je Višem sudu u tom gradu optužnicu protiv Alije Balijagića zbog krivičnog djela teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, a konačno je progovorio i on o dvostrukom ubistvu, nimalo se ne kajući. Kako se navodi u saopštenju Tužilaštva, monstrum Alija Balijagić je kroz otvor na prozoru kuće brata i sestre Madžgalj, usmrtio njih dvoje iz puške, a zatim pokrao određene stvari, prenosi Telegraf.rs. - Okrivljeni A.B. je dana 25.10.2024. godine, oko 21.10, u mestu Sokolac, opština Bijelo Polje, lišio života oštećene J.M. i M.M. u njihovoj porodičnoj kući, na način što je sa prozora dnevne sobe, kroz napravljen otvor prethodno polomljenog stakla, dok su oštećeni gledali televiziju i nisu očekivali napad na sebe, iz vatrenog oružja – lovačke puške ispalio jedan projektil u pravcu oštećenog J.M., kao i dva projektila u pravcu oštećene M.M., čime im je nanijeo povrede od kojih je kod oštećenih nastupila smrt, nakon čega je ušao u kuću oštećenih, gdje je izvršio premetačinu - saopšteno je iz Višeg državnog tužilaštva.

Priznao zločin - Ubio sam dvoje Madžgalja. Ne znam koji je motiv, izuzev da sam se naljutio jer sam prilikom posjete njihovoj kući naišao na arogantan odnos s njihove strane. Nikada ih ranije vidio nisam, kazali su mi da idem i ja sam otišao do obližnje šume, odakle sam se kasnije vratio, riješivši da im se za to osvetim i izvršio dvostruko ubistvo. Nisam imao namjeru od ranije da ih ubijem, niti bilo koga u ovom kraju - kazao je Balijagić. Dodao je da se skrivao na području sela Sokolac jer ga je tražila policija. - Ranije me je troje sugrađana isprebijalo, kada sam zadobio teške povrede. Njih sam razmišljao da ubijem i da sam ih sreo, to bih i uradio - kazao je Balijagić pred sudijom za istragu. Brat ubijenih Jovana i Milenke Madžgalj Velibor, kojima je živote uzeo Alija Balijagić, šokiran je onim što se dešava među odbornicima Bijelog Polja, ali i u samom vrhu države tvrdeći da mu nije jasno zašto se Alija Balijagić štiti, umjesto da bude procesuiran. On tvrdi da je policiji naređeno da ne traži krvnika onako kako bi to trebalo i to na dan dvostrukog ubistva, ali dodaje i niz drugih nepravilnosti koje bacaju mrlju na istragu vezanu za ovaj zločin.