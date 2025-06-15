Tijela stradalih kod Trebinja izgorjela do neprepoznatljivosti, policija tražila pomoć MUP-a Hrvatske u identifikaciji

Policija u Bosni i Hercegovini zatražila je pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske radi identifikacije tijela osoba koje su u subotu smrtno stradale u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Trebinja, potvrdili su iz tužilaštva u tom gradu.

Na regionalnom putu u istočnom dijelu Hercegovine, u blizini Trebinja, u subotu su se direktno sudarili automobil s registarskim oznakama Dubrovnika i motocikl s registracijom iz Vukovara.

Na mjestu nesreće poginule su dvije osobe iz automobila i vozač motocikla.

Iz Okružnog tužilaštva u Trebinju su potvrdili da je vozač motocikla identificiran, dok identitet poginulih iz automobila nije mogao biti utvrđen jer je vozilo potpuno izgorjelo u požaru koji je izbio nakon sudara, a s njim i lični dokumenti koji bi mogli pomoći u utvrđivanju identiteta stradalih osoba.

Tijela nastradalih u automobilu, prema navodima iz tužilaštva, za sada nije moguće identifikovati.

- Vozač motocikla je najvjerovatnije identifikovan. Riječ je o osobi iz Vukovara i bit će obavljeno prepoznavanje tijela uz pomoć članova porodice nastradalog - kazao je neimenovani izvor iz trebinjskog tužilaštva, a prenosi portal "Nezavisne novine".

Automobil marke Dacia i motocikl sudarili su se u subotu oko 17 sati kod mjesta Volujac.