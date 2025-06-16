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GUBI MU SE SVAKI TRAG

Nestao Senad Jusić: Posljednji put viđen u aprilu na području općine Živinice

Majka Čikarić Ramiza potraživala je pomoć od nadležnih institucija kako u Tuzli, tako i u Živinicama

Senad Jusić. Udruženje bolja budućnost Tuzla

A. O.

16.6.2025

Senad Jusić (47) nestao je ove godine, a njemu je oduzeta ograničena poslovna sposobnost, te je stavljen pod neposredno starateljstvo Centra za socijalni rad Tuzla.

Kako navodi, Udruženje bolja budućnost Tuzla, prema posljednim informacijama nestalo lice je viđeno na području općine Živinice, naselje Ciljuge, po navodima majke službenici PS Živinice su uočili lice, te obavili s njim razgovor, tom prilikom istog su savjetovali da se sam prebaci do Tuzle kako bi se obratio Centru za socijalni rad Tuzla kako bi ga isti smjestili u ustanovu socijalne zaštite.

- Od 06.04.2025. godine kada je posljedni put viđen na navedenoj lokaciji od tada se Senadu Jusiću gubi svaki trag. Majka Čikarić Ramiza potraživala je pomoć od nadležnih institucija kako u Tuzli, tako i u Živinicama, ali ista nije dobila povratne informacije do danas – navode iz Udruženja bolja budućnost Tuzla.

# NESTANAK
# SENAD JUSIĆ
# UDRUŽENJE BOLJA BUDUĆNOST TUZLA
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