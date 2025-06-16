Advokat Gazić za “Avaz”: Osumnjičeni za pljačku više od 113.000 KM pušteni na slobodu

Mladen Bošnjak (52) i Haris Mušović (54) osumnjičeni za pljačku više od 113. 000 KM, rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu, pušteni su da se brane sa slobode, potvrdio je za portal “Avaza” advokat Emir Gazić koji zastupa Mladena Bošnjaka.

Advokat Gazić navodi da Bošnjaku nisu određene ni mjere zabrane.

Harisa Mušovića zastupa advokat Ermin Hujdurović, koji je za portal "Avaza" potvrdio da ni Mušoviću nisu određene mjere zabrane.

- Prijedlog Tužilaštva za odrešivanje pritvora odbijen je kao neosnovan. Nije pronađen novac, u stanu Mušovića je pronađena njegova ušteđevina- kazao je za portal "Avaza", advokat Ermin Hujdurović.



