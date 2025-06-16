Advokat Gazić za “Avaz”: Osumnjičeni za pljačku više od 113.000 KM pušteni na slobodu

Mladen Bošnjak (52) i Haris Mušović (54) osumnjičeni za pljačku više od 113. 000 KM, rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu, pušteni su da se brane sa slobode, potvrdio je za portal “Avaza” advokat Emir Gazić koji zastupa Mladena Bošnjaka.
Advokat Gazić navodi da Bošnjaku nisu određene ni mjere zabrane.
Harisa Mušovića zastupa advokat Ermin Hujdurović, koji je za portal "Avaza" potvrdio da ni Mušoviću nisu određene mjere zabrane.
- Prijedlog Tužilaštva za odrešivanje pritvora odbijen je kao neosnovan. Nije pronađen novac, u stanu Mušovića je pronađena njegova ušteđevina- kazao je za portal "Avaza", advokat Ermin Hujdurović.
Podsjećamo, iz Tužilaštva Kantona Sarajevo je saopćeno da je postupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Mladenu Bošnjaku (52) i Harisu Mušoviću (54) osumnjičenima za krivično djelo razbojništvo. Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo.
Sumnjiče se da su se 09. juna 2025. godine, oko 13 sati i 25 minuta, motorom stigli ispred ulaza u garažu tržnog centra Bingo u ulici Butmirska 14. Osumnjičeni Bošnjak ušao je pješke u garažu, stavio rukavice na ruke i prišao automobilu u kojem se nalazila direktorica jedne sarajevske firme. Zaprijetio joj je pištoljem i rekao: „Daj pare“. Na zadnjem sjedištu automobila nalazila se torba u kojoj je bilo 113.103,40 KM, koju je osumnjičeni uzeo, a zatim pobjegao zajedno sa Mušovićem.
Prilikom pretresa stanova i automobila koje koriste osumnjičeni, policija je pronašla dio novca, pištolj i druge predmete od interesa za istragu. Osumnjičene su uhapsili istražitelji MUP-a Kantona Sarajevo u saradnji sa MUP-om Hercegovačko-neretvanskog kantona na području Mostara i Jablanice.