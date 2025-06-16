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KANADA

Ko je ubijeni MMA borac: "Vukodlak" rođen u BiH, čovjeka napao motorkom

Muškarac je prevezen u bolnicu i kasnije u nedjelju proglašen mrtvim

Strahinja Gavrilović. La Tribune

B. C.

16.6.2025

MMA borac rođen u Bosni i Hercegovini Strahinja Gavrilović ubijen je u pucnjavi u Šerbruku, u kanadskoj provinciji Kvebek.

U incidentu je stradala i njegova djevojka Еdit Dimas, a kako prenosi "La Tribune", do pucnjave je došlo u subotu navečer.

Svjedok je kontaktirao hitne službe kako bi prijavio povrijeđenu osobu. Prilikom dolaska interventne službe su pružile pomoć 38-godišnjem muškarcu koji je teško povrijeđen ispred kuće.

Partnerica podlegla povredama

Prilikom obezbjeđivanja mjesta događaja, policija je u kući uočila i 32-godišnju ženu koja je također bila teško povrijeđena te je kasnije podlegla povredama.

Muškarac je prevezen u bolnicu i kasnije u nedjelju proglašen mrtvim.

Lokalne vlasti ne razmatraju femicid ili porodično nasilje kao moguće motiv, a istragu vodi regionalna policija Kvebeka.

"Istražioci su trenutno na terenu kako bi razumjeli šta se dogodilo", objasnio je portparol policije Luis-Filipe Ruel i dodao:


Policija na mjestu ubistva. La Tribune

"Provjeravamo svjedoke i gledamo ima li nadzornih kamera u tom području. Tražimo dodatne informacije".

Inače, 37-godišnji Gavrilović je rođen u Crnom Blatu u Tuzli, u Bosni i Hercegovini, a već duži vremenski period je živio u Kanadi.

Bio optužen za napad 

U MMA karijeri je ostvario osam pobjeda i šest poraza, a prošle godine je bio jedan od trojice optuženih zbog napada na jedno lice i to testerom.

Napad se dogodio 3. marta 2024. godine u Šerbruku.

Sva trojica optuženih u ovom slučaju suočavali su se sa istih pet tačaka optužnice, napad oružjem, napad, nezakonito lišavanje slobode, iznuda i prijetnje.

Bio je poznat pod nadimkom Vukodlak u krugovima mješovitih borilačkih vještina. Bio je hapšen zbog porodičnog nasilja i morao je odslužiti kaznu.

# UBISTVO
# MMA BORAC
# KANADA
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