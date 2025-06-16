Ko je ubijeni MMA borac: "Vukodlak" rođen u BiH, čovjeka napao motorkom

MMA borac rođen u Bosni i Hercegovini Strahinja Gavrilović ubijen je u pucnjavi u Šerbruku, u kanadskoj provinciji Kvebek.

U incidentu je stradala i njegova djevojka Еdit Dimas, a kako prenosi "La Tribune", do pucnjave je došlo u subotu navečer.

Svjedok je kontaktirao hitne službe kako bi prijavio povrijeđenu osobu. Prilikom dolaska interventne službe su pružile pomoć 38-godišnjem muškarcu koji je teško povrijeđen ispred kuće.

Partnerica podlegla povredama

Prilikom obezbjeđivanja mjesta događaja, policija je u kući uočila i 32-godišnju ženu koja je također bila teško povrijeđena te je kasnije podlegla povredama.

Muškarac je prevezen u bolnicu i kasnije u nedjelju proglašen mrtvim.

Lokalne vlasti ne razmatraju femicid ili porodično nasilje kao moguće motiv, a istragu vodi regionalna policija Kvebeka.

"Istražioci su trenutno na terenu kako bi razumjeli šta se dogodilo", objasnio je portparol policije Luis-Filipe Ruel i dodao:



