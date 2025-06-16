Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR

Užas u bh. gradu: Profesor osumnjičen za spolni odnos s učenicom

Razdrednik djevojčice, osumnjičen da je zloupotrijebio svoj položaj

Slučaj prijavljen policiji. Avaz

B. C.

16.6.2025

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, 14. juna podnijelo je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Zavidovićima prijedlog za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenom A.S., saopćeno je danas iz Tužilaštva ZDK.

Smatra se da postoji osnovana sumnje da je A. S. 16. maja ove godine iskoristio svoj položaj, jer je oštećenoj malodobnoj, razrednik i profesor stručnog predmeta, a koja mu je povjerena radi učenja, odgoja, čuvanja, te izvršio sa istom spolni odnošaj, iako je znao i bio svjestan njihovog odnosa nastavnika i učenika, kao i uzrasta malodobne, navodi se u saopćenju Tužilaštva ZDK.

Time bi počinio krivično djelo spolni odnošaj zloupotrebom položaja iz člana 205. stav 2. KZ F BiH.

Ž8 = B. C. 

# PRITVOR
# PROFESOR
# SPOLNI ODNOS
# UČENICA
# TUŽILAŠTVO ZDK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (17)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.