Užas u bh. gradu: Profesor osumnjičen za spolni odnos s učenicom

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, 14. juna podnijelo je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Zavidovićima prijedlog za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenom A.S., saopćeno je danas iz Tužilaštva ZDK.

Smatra se da postoji osnovana sumnje da je A. S. 16. maja ove godine iskoristio svoj položaj, jer je oštećenoj malodobnoj, razrednik i profesor stručnog predmeta, a koja mu je povjerena radi učenja, odgoja, čuvanja, te izvršio sa istom spolni odnošaj, iako je znao i bio svjestan njihovog odnosa nastavnika i učenika, kao i uzrasta malodobne, navodi se u saopćenju Tužilaštva ZDK.

Time bi počinio krivično djelo spolni odnošaj zloupotrebom položaja iz člana 205. stav 2. KZ F BiH.

Ž8 = B. C.