U akciji „Botanik“ uhapšena dvojica Prijedorčana, pronađen zasad indijske konoplje

Policijski službenici PU Prijedor su u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS-e realizovali akciju pod kodnim nazivom „Botanik“, u kojoj su uhapšena dva Prijedorčanina inicijala A.M. i A. M.

Na dvije lokacije je prilikom pretresa pronađeno i oduzeto 48 stabljika indijske konoplje visine do 65 centimetara, 59,6 grama marihuane i 140 sjemenki koje asociraju na sjemenke indijske konoplje.

Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo „neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“, dok se jednom osumnjičenom stavlja na teret i krivično djelo „nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“, nakon što je pretresom pronađeno minsko eksplozivno sredstvo, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Nakon kompletiranja predmeta osumnjičena lica će uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biti predata u nadležnost tužiocu Okružnog tužilaštva Prijedor.