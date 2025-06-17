Danas presuda ubici Farisa Pendeka: Zatraženo 45 godina zatvora za Adema Šumana

U Kantonalnom sudu u Sarajevu za danas je zakazano izricanje presude Ademu Šumanu optuženom da je počinio ubistvo mladića Farisa Pendeka pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju.

Tužiteljica Iva Kurilić prilikom iznošenja završnih riječi, kao i porodica ubijenog zatražili su od Kantonalnog suda u Sarajevu da Ademu Šumanu izrekne kaznu zatvora od 45 godina.

Šuman se tereti da je 28. januara 2024. godine oko 23:30 sati na raskrsnici u sarajevskom naselju Otoka, bez vozačke dozvole i bez ikakvog povoda i razloga, automobilom popriječio put četvorici prijatelja koji su se nalazili u Citroenu.