Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KANTONALNI SUD SARAJEVO

Danas presuda ubici Farisa Pendeka: Zatraženo 45 godina zatvora za Adema Šumana

Optuženi je otvorio prozor i obratio im se riječima: „Šta me gledate, stanite ovdje?!“

Farisa Pendeka ubio Adem Šuman. Facebook / Avaz

A. O.

17.6.2025

U Kantonalnom sudu u Sarajevu za danas je zakazano izricanje presude Ademu Šumanu optuženom da je počinio ubistvo mladića Farisa Pendeka pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju. 

Tužiteljica Iva Kurilić prilikom iznošenja završnih riječi, kao i porodica ubijenog zatražili su od Kantonalnog suda u Sarajevu da Ademu Šumanu izrekne kaznu zatvora od 45 godina.

Šuman se tereti da je 28. januara 2024. godine oko 23:30 sati na raskrsnici u sarajevskom naselju Otoka, bez vozačke dozvole i bez ikakvog povoda i razloga, automobilom popriječio put četvorici prijatelja koji su se nalazili u Citroenu.

Optuženi je otvorio prozor i obratio im se riječima: „Šta me gledate, stanite ovdje?!“.

Šuman se približio njihovom automobilu i u namjeri da se obračuna s njima, ne izlazeći iz automobila, prešao je na mjesto suvozača i kroz otvoren prozor udarao dvojicu od njih pesnicom, potom iz kasete uzeo pištolj i drškom pištolja ih ponovo udario.

Nakon toga je kroz otvoren prozor ispalio jedan metak koji je pogodio Farisa Pendeka u grudni koš i usmrtio ga, navodi se u optužnici.

# UBISTVO
# KANTONALNI SUD SARAJEVO
# FARIS PENDEK
# ADEM ŠUMAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.