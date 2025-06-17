Akcija SIPA-e i slovenačke policije u Banjoj Luci, na meti osumnjičeni za pranje novca

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u okviru predmeta kodnog naziva „MAT“, danas realizuju operativne aktivnosti u skladu sa zahtjevima Tužilaštva Bosne i Hercegovine i naredbama Suda Bosne i Hercegovine.

Kako je saopćeno iz SIPA-e, aktivnosti obuhvataju pretrese prostorija i privremeno oduzimanje predmeta koji se dovode u vezu sa četiri fizička i tri pravna lica, na ukupno šest lokacija na području Banje Luke i Kostajnice.

Operacija se provodi u koordinaciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i Policijom Republike Slovenije, koji istovremeno realizuju aktivnosti na teritoriji Slovenije.

Ove aktivnosti rezultat su rada zajedničkog istražnog tima koji čine SIPA, Tužilaštvo BiH, Specijalno državno tužilaštvo i Policija Slovenije. Tokom istrage, u skladu sa Krivičnim zakonom BiH, Zakonom o krivičnom postupku BiH, te Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH, preduzet je niz operativnih mjera i radnji u cilju dokumentovanja osnova sumnje za izvršenje krivičnih djela „Organizovani kriminal” (član 250. KZ BiH), u vezi sa „Pranjem novca” (član 209. KZ BiH).

Prema prikupljenim informacijama, navedena krivična djela počinjena su na štetu pravnih lica iz Republike Slovenije u iznosu od oko 5 miliona KM.

Navedeni pretresi se vrše uz pružanje pomoći od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Po okončanju današnjih operativnih aktivnosti, javnost će biti blagovremeno informisana o rezultatima.