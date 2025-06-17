Uhapšene dvije osobe zbog ubojstva muškarca i žene

Zagrebačka policija potvrdila je da je uhapsila u utorak ujutro dvije osobe koje dovodi u vezu s ubojstvom muškarca i žene prije četiri dana u Ulici Črna voda na zagrebačkom Markuševcu.

U tijeku je provođenje hitnih dokaznih radnji, izvijestila je policija, navodeći da će po dovršetku kriminalističkog istraživanja pravodobno obavijestiti javnost.

Tijela muškarca i žene pronađena su u petak, 13. lipnja oko 19 sati, u automobilu, u garaži stambene zgrade u Ulici Črna voda.

Obavljenim očevidom u subotu utvrđeno je da je nepoznati počinitelj nakon 18 sati ušao u otvoreni prostor podzemne garaže te iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u osobni automobil zagrebačkih oznaka u kojem su se nalazili 30-godišnja žena i 38-godišnji muškarac.

Uslijed ozljeda zadobivenih vatrenim oružjem osobe su preminule na mjestu događaja, naveli su iz PUZ u subotu.

Zasad nisu poznati motivi ubojstva.

Mediji su objavili da su zbog dvostrukog ubojstva uhićena dvojica muškaraca od ranije poznata policiji. Za jednog se navodno sumnja da je pucao u žrtve dok mu je drugi pomagao, javlja Hina.