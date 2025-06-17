U toku je potraga za nestalim Branislavom Galamićem iz Teslića

Policijski službenici Policijske uprave Doboj preduzimaju sve potrebne mjere i radnje u cilju pronalaska Branislava Galamića iz Teslića, čiji je nestanak Policijskoj stanici Doboj 1 prijavljen 15.06.2025. godine oko 22.50 časova, saopćeno je iz MUP-a RS.

Prema raspoloživim saznanjima, nestali je zadnji put viđen 15.06.2025. godineoko 22.50 časova, u neposrednoj blizini JZU Bolnica „Sveti aspostol Luka“ u ulici Nikole Tesle, Grad Doboj.

Nestalo lice ima 61 godinu, visine je oko 170 cm, težine oko 65 kg, kraće sijede kose, a na sebi je najverovatnije imao majicu bijele boje, trenerku crne boje i patike crne boje.

Policijska uprava Doboj apeluje svim građanima ukoliko primjete nestalo lice ili dođu do bilo kakvih saznanja o istom, da to prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na besplatni broj telefona „122“.