Radnica u sportskoj kladionici pronevjerila skoro 3.000 KM

U prostorije Policijske stanice Zavidovići jučer je u 10:30 sati pristupila A.P., u svojstvu voditelja u sportskoj kladionici “Sport plus-Win” .

Ona je prijavila da je uposlenica navedene kladionice H.J. (1973) iz Zavidovića, u poslovnici koja je locirana u ulici Alije Izetbegovića, u Zavidovićima, igrajući igre na sreću, pronevjerila novac u iznosu od 2. 846,46 konvertibilnih maraka.

- O događaju je obaviješten dežurni tužilac, a daljnji rad na dokumentovanju krivičnog djela su nastavili istražitelji Policijske stanice Zavidovići- saopćeno je iz MUP-a ZDK.