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SLUČAJ U ZAVIDOVIĆIMA

Radnica u sportskoj kladionici pronevjerila skoro 3.000 KM

Novac pronevjerila igrajući igre na sreću, navode iz MUP-a ZDK

Radnica pronevjerila novac. Facebook

B. C.

17.6.2025

 U prostorije Policijske stanice Zavidovići jučer je u 10:30 sati pristupila A.P., u svojstvu voditelja u sportskoj kladionici “Sport plus-Win” .

Ona je  prijavila da je uposlenica navedene kladionice H.J. (1973) iz Zavidovića, u poslovnici koja je locirana u ulici Alije Izetbegovića, u Zavidovićima, igrajući igre na sreću, pronevjerila novac u iznosu od 2. 846,46 konvertibilnih maraka.

- O događaju je obaviješten dežurni tužilac, a daljnji rad na dokumentovanju krivičnog djela su nastavili istražitelji Policijske stanice Zavidovići- saopćeno je iz MUP-a ZDK. 

# MUP ZDK
# PRONEVJERA
# KLADIONICA
# ZAVIDOVIĆI
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