Muškarac u Sarajevu priveden na osnovu operativne potrage zbog podstrekavanja i prijetnji

U ulici Gradačačka, općina Novi Grad Sarajevo, jučer u 19:30 sati, na osnovu raspisane operativne potrage, policijski službenici PU Novi Grad uhapsili su K.M. (32), rođen u Olovu, nastanjen u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Podstrekavanje (član 32. KZ FBiH) i Ugrožavanje sigurnosti (član 183. istog Zakona), saopćeno je iz MUP-a KS.

- Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u daljnju nadležnost FUP-a-navedeno je u saopćenju.