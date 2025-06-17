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PU NOVI GRAD

Muškarac u Sarajevu priveden na osnovu operativne potrage zbog podstrekavanja i prijetnji

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u dalju nadležnost FUP-a

Uhapšen na području Novog Grada. Avaz (Fotografija ne odražava stvarni događaj)

B. C.

17.6.2025

U ulici Gradačačka, općina Novi Grad Sarajevo, jučer u 19:30 sati, na osnovu raspisane operativne potrage, policijski službenici PU Novi Grad uhapsili su K.M. (32), rođen  u Olovu, nastanjen u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Podstrekavanje (član 32. KZ FBiH) i Ugrožavanje sigurnosti (član 183. istog Zakona), saopćeno je iz MUP-a KS.

- Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u daljnju nadležnost FUP-a-navedeno je u saopćenju. 

# POTRAGA
# HAPŠENJE
# MUP KS
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