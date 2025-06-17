Ništa im sveto nije: Ukrao od Medžlisa IZ u Prijedoru 268.722 KM

Haris Čirkić iz Prijedora danas je pred prijedorskim Osnovnim sudom priznao da je oštetio Medžlis Islamske zajednice u ovom grad za 268.722 KM, gdje je radio bio blagajnik i sekretar, a izricanje presude zakazano je za četvrtak, 19. jun.

Čirkić je priznao krivicu za počinjena krivična djela pronevjera i falsifikovanje isprave.

Sudsko vijeće u sastavu predsjednik Zoran Milojica i članovi Amra Grozdanić i Tanja Mugoša prihvatilo je izjavu o priznanju krivice i materijalne dokaze tužilaštva i odbrane.

Vratio dio novca

Tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor Sanja Đaković navela je da optuženog Sud treba da obaveže da vrati pronevjereni novac, a da prilikom izricanja kazne, kao olakšavajuće okolnosti, treba uzeti priznanje krivice, činjenicu da nije osuđivan i da je vratio dio novca.

Punomoćnik Medžlisa advokat Radovan Stanić rekao je da oštećena strana ostaje pri imovinskom-pravnom zahtjevu od 226.322 KM, budući da je u istražnoj fazi optuženi vratio 42.400 KM, te pozvao Sud da, ako ima mogućnosti za uslovnu kaznu, da u uslov stavi i povrat ostatka novca.

Branilac optuženog Zoran Mrđa izjavio je da je njegov branjenik želio da promijeni iskaz koji je ranije dao ovom sudu, izjasnivši se da nije kriv, te da priznaje krivicu.

On je ukazao na to da se njegov branjenik, u međuvremenu, oženio, stekao i proširio porodicu, dobio dijete koje je hronično bolesno i vratio dio novca, te da je iskazao spremnost da vrati i ostatak.

Optuženi Čirkić rekao je da se kaje i da je svjestan odgovornosti.

"Svjestan sam šta sam učinio, imao sam bolesno dijete, izdržavao sam nazaposlenu suprugu, imao sam bolesne roditelje. Pet godina ne spavam mirno. Spreman sam nadoknaditi štetu", poručio je Čirkić.

Nakon Čirkićevog priznanja krivice, Sud je otpustio svjedoka Ajdina Varmaza koji je trebalo da bude saslušan na glavnom pretresu.

Sudija Milojica je dodao da je 5. maja Medžlis Islamske zajednice Prijedor obavijestio Sud da Varmaz više nije predstavnik oštećene strane u ovom postupku.

Preinačio bankovne račune

U optužnici je navedeno da je Čirkić od početka 2018. godine do septembra 2019. godine protivpravno prisvojio 268.722 KM od gotovine koja mu je uplaćivana kroz blagajnu /ukupno 161.972 KM/ i od naplate kurbana od po 350 KM po komadu, za šta je izdao 305 priznanica, odnosno 106.750 KM.

Novac nije položio na račun Medžlisa, već zadržao za sebe.

Da bi prikrio stvarno stanje na računu, preinačio je bankovne izvode od 30. i 31. avgusta, te 4. i 5. septembra 2019. godine, gdje je, umjesto stvarnog stanja na računu od 7.820 KM, unio lažno od 101.820 KM i tako prezentovao predsjedniku Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Prijedor čiji su inicijali E.D.

Pred ovim sudom se 7. marta prošle godine Čirkić izjasnio da nije kriv. Ročište za izjašnjenje o krivnji vodio je sudija Predrag Tepić, a Okružno javno tužilaštvo Prijedor zastupao je tužilac LJubo Macanović.

Krivični zakon Republike Srpske propisuje kaznu zatvora od dvije do 10 godina za onog ko protivpravno prisvoji novac koji mu je povjeren u radu u pravnom licu, a iznos pribavljene imovinske koristi prelazi 50.000 KM, a novčanu ili kaznu zatvora do tri godine za onoga ko preinači pravu ispravu i upotrijebi je kao pravu