Momić osuđen na 20 godina zatvora za ubistvo Šmita u Prijedoru, pomagači oslobođeni

Okružni sud u Prijedoru osudio je danas na 20 godina zatvora Marka Momića za ubistvo Mihajla Stupara zvanog Šmit, a Bojana Savanovića i Gojka Šobota oslobodio optužbe za pomaganje u krivičnom djelu teško ubistvo, rekla je Srni sekretar ovog suda Nikolina Gašić.

Ona je navela da je presuda nepravosnažna.

Bio u bjekstvu

-Odluku je donijelo vijeće sudija u sastavu predsjednik Mirjana Miodragović Basrak i članovi Vesna Sarajlić i Radomir Janjić-, dodala je Gašić.

Okružni sud u Prijedoru potvrdio je u septembru 2023. godine optužnicu protiv ova tri lica iz Prijedora zbog krivičnog djela teško ubistvo.

Marko Momić je više od godinu dana nakon ubistva bio u bjekstvu, uhapšen je u maju 2022. godine u Beogradu po međunarodnoj potjernici, a u aprilu 2023. godine izručen je pravosuđu Republike Srpske.

Udarci drvenom palicom

Mihajlo Stupar, zvani Šmit, ubijen je 11. marta 2021. godine u prijedorskom naselju Raškovac. Imao je višestruke povrede zadobijene udarcima drvenom palicom i pregažen je automobilom.

I optuženi i oštećeni dovode se u vezu sa trgovinom narkoticima.