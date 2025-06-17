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PRESUDA OKRUŽNOG SUDA

Momić osuđen na 20 godina zatvora za ubistvo Šmita u Prijedoru, pomagači oslobođeni

Zločin se dogodio u martu 2021. godine kada je Mihajlo Stupar Šmit brutalno pretučen palicom i pregažen automobilom

Marko Momić ubio Šmita. ATV

B. C.

17.6.2025

Okružni sud u Prijedoru osudio je danas na 20 godina zatvora Marka Momića za ubistvo Mihajla Stupara zvanog Šmit, a Bojana Savanovića i Gojka Šobota oslobodio optužbe za pomaganje u krivičnom djelu teško ubistvo, rekla je Srni sekretar ovog suda Nikolina Gašić.

Ona je navela da je presuda nepravosnažna.

Bio u bjekstvu

-Odluku je donijelo vijeće sudija u sastavu predsjednik Mirjana Miodragović Basrak i članovi Vesna Sarajlić i Radomir Janjić-, dodala je Gašić.

Okružni sud u Prijedoru potvrdio je u septembru 2023. godine optužnicu protiv ova tri lica iz Prijedora zbog krivičnog djela teško ubistvo.

Marko Momić je više od godinu dana nakon ubistva bio u bjekstvu, uhapšen je u maju 2022. godine u Beogradu po međunarodnoj potjernici, a u aprilu 2023. godine izručen je pravosuđu Republike Srpske.

Udarci drvenom palicom

Mihajlo Stupar, zvani Šmit, ubijen je 11. marta 2021. godine u prijedorskom naselju Raškovac. Imao je višestruke povrede zadobijene udarcima drvenom palicom i pregažen je automobilom.

I optuženi i oštećeni dovode se u vezu sa trgovinom narkoticima.

# UBISTVO
# PRIJEDOR
# PRESUDA
# MIHAJLO STUPAR
# MARKO MOMIĆ
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