Momić osuđen na 20 godina zatvora za ubistvo Šmita u Prijedoru, pomagači oslobođeni

Okružni sud u Prijedoru osudio je danas na 20 godina zatvora Marka Momića za ubistvo Mihajla Stupara zvanog Šmit, a Bojana Savanovića i Gojka Šobota oslobodio optužbe za pomaganje u krivičnom djelu teško ubistvo, rekla je Srni sekretar ovog suda Nikolina Gašić.
Ona je navela da je presuda nepravosnažna.
Bio u bjekstvu
-Odluku je donijelo vijeće sudija u sastavu predsjednik Mirjana Miodragović Basrak i članovi Vesna Sarajlić i Radomir Janjić-, dodala je Gašić.
Okružni sud u Prijedoru potvrdio je u septembru 2023. godine optužnicu protiv ova tri lica iz Prijedora zbog krivičnog djela teško ubistvo.
Marko Momić je više od godinu dana nakon ubistva bio u bjekstvu, uhapšen je u maju 2022. godine u Beogradu po međunarodnoj potjernici, a u aprilu 2023. godine izručen je pravosuđu Republike Srpske.
Udarci drvenom palicom
Mihajlo Stupar, zvani Šmit, ubijen je 11. marta 2021. godine u prijedorskom naselju Raškovac. Imao je višestruke povrede zadobijene udarcima drvenom palicom i pregažen je automobilom.
I optuženi i oštećeni dovode se u vezu sa trgovinom narkoticima.