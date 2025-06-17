Adem Šuman koji je ubio Farisa Pendeka osuđen na 40 godina zatvora

Vijeće Kantonalnog suda u Sarajevo danas je Ademu Šumanu optuženom da je počinio ubistvo mladića Farisa Pendeka pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina.

Elmedin Gradišić i Mersim Saljević koji su bili optuženi za pomoć učinitelju nakon počinjena krivičnog djela,

Šuman se tereti da je 28. januara 2024. godine oko 23:30 sati na raskrsnici u sarajevskom naselju Otoka, bez vozačke dozvole i bez ikakvog povoda i razloga, automobilom popriječio put četvorici prijatelja koji su se nalazili u Citroenu.

Optuženi je otvorio prozor i obratio im se riječima: „Šta me gledate, stanite ovdje?!“.