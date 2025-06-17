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PRVOSTEPENA PRESUDA

Adem Šuman koji je ubio Farisa Pendeka osuđen na 40 godina zatvora

Kroz otvoren prozor ispalio jedan metak koji je pogodio Farisa Pendeka u grudni koš i usmrtio ga

Adem Šuman ubio Farisa Pendeka. Avaz

Piše: Borka Cerić

17.6.2025

Vijeće Kantonalnog suda u Sarajevo danas je Ademu Šumanu optuženom da je počinio ubistvo mladića Farisa Pendeka pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina.

Elmedin Gradišić i Mersim Saljević koji su bili optuženi za pomoć učinitelju nakon počinjena krivičnog djela,

Šuman se tereti da je 28. januara 2024. godine oko 23:30 sati na raskrsnici u sarajevskom naselju Otoka, bez vozačke dozvole i bez ikakvog povoda i razloga, automobilom popriječio put četvorici prijatelja koji su se nalazili u Citroenu.

Optuženi je otvorio prozor i obratio im se riječima: „Šta me gledate, stanite ovdje?!“.

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Šuman se približio njihovom automobilu i u namjeri da se obračuna s njima, ne izlazeći iz automobila, prešao je na mjesto suvozača i kroz otvoren prozor udarao dvojicu od njih pesnicom, potom iz kasete uzeo pištolj i drškom pištolja ih ponovo udario.

Nakon toga je kroz otvoren prozor ispalio jedan metak koji je pogodio Farisa Pendeka u grudni koš i usmrtio ga, navodi se u optužnici.

Šuman je 39 godina dobio za ubistvo Pendeka i godinu za nanošenje lakše povrede, jedinstvena kazna zatvora je 40 godina.

Elmedin Gradišić dobio je godinu zatvora za pomoć Šumanu nakon počinjenog krivičnog djela. Merdim Saljević se oslobađa optužbe. 

# PRESUDA
# FARIS PENDEK
# ADEM ŠUMAN
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