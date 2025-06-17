Zaštitite svoju kuću ili stan kada odlazite na odmor: Lopovi putem objava prate čija je kuća prazna

Iz policijskih agencija u BiH i ove godine dolaze upozorenja građanima da zaštite svoju imovinu tokom sezone godišnjih odmora kada većina kuća i stanova na kraće ili duže vrijeme ostaju bez nadzora. Upravo u ovom periodu lopovi su najaktivniji i traže priliku da vam obiju stan. Prenos uživo Ono što je najopasnije jeste dijeljenje fotografija i videozapisa na TikToku, Facebooku i Instagramu. Kao i vi, kriminalci su veoma aktivni na društvenim mrežema, te lako mogu utvrditi čiji je prazan stan ili kuća, pogotovo ako u vašem naselju ima kriminogenih osoba. Na opasnost od objava na društvenim mrežama upozorava Hasan Hodžić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Suzdržite se od dijeljenja destinacija na TikToku . Facebook Suzdržite se od dijeljenja destinacija na TikToku . Facebook

- Lopovi tako znaju da je kuća prazna, pogotovo što imaju uživo prijenos. Građani takve stvari trebaju izbjegavati, pogotovo ako nisu osigurali imovinu. Ljudi su previše opterećeni društvenim mrežama i objavljivanjem podataka o tome gdje se nalaze, a na kraju takve stvari znaju biti kobne – ističe portparol Hodžić. Iz policije savjetuju da, kada krenete na godišnji odmor, ostavite ključ od stana ili kuće pouzdanoj osobi koja će povremeno, u nepravilnim vremenskim razmacima, obilaziti vašu imovinu.

Hodžić: Lopovi su aktivni na društvenim mrežama . Facebook Hodžić: Lopovi su aktivni na društvenim mrežama . Facebook