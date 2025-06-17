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KRIMINAL

Zaštitite svoju kuću ili stan kada odlazite na odmor: Lopovi putem objava prate čija je kuća prazna

Ljudi su previše opterećeni objavljivanjem podataka na društvenim mrežama o tome gdje se nalaze, kaže portparol Hasan Hodžić

Vrijedne stvari ostavite kod rodbine. Facebook

Piše: Borka Cerić

17.6.2025

Iz policijskih agencija u BiH i ove godine dolaze upozorenja građanima da zaštite svoju imovinu tokom sezone godišnjih odmora kada većina kuća i stanova na kraće ili duže vrijeme ostaju bez nadzora. Upravo u ovom periodu lopovi su najaktivniji i traže priliku da vam obiju stan.

Prenos uživo

Ono što je najopasnije jeste dijeljenje fotografija i videozapisa na TikToku, Facebooku i Instagramu. Kao i vi, kriminalci su veoma aktivni na društvenim mrežema, te lako mogu utvrditi čiji je prazan stan ili kuća, pogotovo ako u vašem naselju ima kriminogenih osoba.

Na opasnost od objava na društvenim mrežama upozorava Hasan Hodžić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Suzdržite se od dijeljenja destinacija na TikToku. Facebook

- Lopovi tako znaju da je kuća prazna, pogotovo što imaju uživo prijenos. Građani takve stvari trebaju izbjegavati, pogotovo ako nisu osigurali imovinu. Ljudi su previše opterećeni društvenim mrežama i objavljivanjem podataka o tome gdje se nalaze, a na kraju takve stvari znaju biti kobne – ističe portparol Hodžić.

Iz policije savjetuju da, kada krenete na godišnji odmor, ostavite ključ od stana ili kuće pouzdanoj osobi koja će povremeno, u nepravilnim vremenskim razmacima, obilaziti vašu imovinu.

Hodžić: Lopovi su aktivni na društvenim mrežama. Facebook

Pobrinite se za to da kuća ili stan ne izgledaju prazni. Postoji niz malih trikova kojima možete ostaviti utisak da se nalazite u stanu čak i kad izbivate iz doma na duže vrijeme. Jedan od najboljih savjeta je da uvijek ostavite podignute roletne ili da u dogovoru s komšijom, on povremeno spušta ili podiže roletne, kao i da pali i gasi svjetlo.

Pomoćne brave

Korisna može biti i ugradnja tajmera za svjetlo, kao i dodatne pomoćne brave na ulaznim vratima. Ne ostavljajte u blizini prozora ili vrata predmete na koje se lako popeti. Novac i dragocjenosti nemojte ostavljati u posudama na kuhinjskim policama, pod jastukom, među odjećom i slično jer lopovi znaju da tamo treba tražiti. Vrijedne stvari najbolje je ostaviti kod rodbine.

Sva uputstva vrijede i ako se stan ostavlja prazan na jedan dan ili samo za vikend.

Treba podsjetiti da među krivičnim djelima najveći broj njih otpada na krivična djela usmjerena protiv imovine, a najviše je upravo krađa i teških krađa.

Samo u prošloj, 2024. godini u Federaciji BiH je zabilježeno 6.419 krivičnih djela protiv imovine. Od tog broja evidentirano je 2.157 krađa i 2.504 teške krađe.

Ugradnja alarma

Jedan od najefikasnijih načina zaštite u moderno vrijeme - alarm! Ovi sigurnosni uređaji su bazirani na sistemu dojave, jednostavni su za korištenje, te im je moguće dodati i senzore za slučaj požara.

Ako ste u mogućnosti, ugradnja kamere daje mogućnost videokontrole i dojave eventualnog pokušaja provale. Postavljanjem lažne kamere nećete obmanuti provalnika.

# STAN
# LOPOVI
# KUĆA
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