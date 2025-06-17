Video / Brat ubijenog Farisa Pendeka: Presuda je poruka svim potencijalnim izvršiocima, ovo je pobjeda društva

Ismet Pendek, brat ubijenog Farisa Pendeka, nakon izricanja prvostepene presude Ademu Šumanu u trajanju od 40 godina, obratio se medijima.
REAKCIJA
Ističe da je očekivao da će biti osuđene sve tri osobe
Ismet Pendek. Avaz
Ismet Pendek, brat ubijenog Farisa Pendeka, nakon izricanja prvostepene presude Ademu Šumanu u trajanju od 40 godina, obratio se medijima.
- Očekivali smo, nije bilo razloga da ne bude ovakva kazna. Drago nam je i moja prva reakcija je bila takva da sam sretan. U jednom momentu pogledam u majicu i sliku. Realno, trebao bih biti tužan - kazao je Ismet Pendek.
Ističe da je očekivao da će biti osuđene sve tri osobe.
- Ističe da je ovo pobjeda društva, ovo je pobjeda za pravo Bosne i Hercegovine. Mi smo sve vrijeme govorili da je ovo ubistvo iz čista mira, kažnjen je kako je kažnjen i ovo je poruka potencijalnim izvršiocima - zaključio je Pendek.