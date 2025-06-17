Video / Brat ubijenog Farisa Pendeka: Presuda je poruka svim potencijalnim izvršiocima, ovo je pobjeda društva

- Očekivali smo, nije bilo razloga da ne bude ovakva kazna. Drago nam je i moja prva reakcija je bila takva da sam sretan. U jednom momentu pogledam u majicu i sliku. Realno, trebao bih biti tužan - kazao je Ismet Pendek.

Ističe da je očekivao da će biti osuđene sve tri osobe.

- Ističe da je ovo pobjeda društva, ovo je pobjeda za pravo Bosne i Hercegovine. Mi smo sve vrijeme govorili da je ovo ubistvo iz čista mira, kažnjen je kako je kažnjen i ovo je poruka potencijalnim izvršiocima - zaključio je Pendek.

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