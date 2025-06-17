Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAKCIJA

Video / Brat ubijenog Farisa Pendeka: Presuda je poruka svim potencijalnim izvršiocima, ovo je pobjeda društva

Ističe da je očekivao da će biti osuđene sve tri osobe

Ismet Pendek. Avaz

B. Cerić - S. Buljugija

17.6.2025

Ismet Pendek, brat ubijenog Farisa Pendeka, nakon izricanja prvostepene presude Ademu Šumanu u trajanju od 40 godina, obratio se medijima.

- Očekivali smo, nije bilo razloga da ne bude ovakva kazna. Drago nam je i moja prva reakcija je bila takva da sam sretan. U jednom momentu pogledam u majicu i sliku. Realno, trebao bih biti tužan - kazao je Ismet Pendek.

Ističe da je očekivao da će biti osuđene sve tri osobe.

- Ističe da je ovo pobjeda društva, ovo je pobjeda za pravo Bosne i Hercegovine. Mi smo sve vrijeme govorili da je ovo ubistvo iz čista mira, kažnjen je kako je kažnjen i ovo je poruka potencijalnim izvršiocima - zaključio je Pendek.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.

# KANTONALNI SUD U SARAJEVU
# FARIS PENDEK
# ISMET PENDEK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.