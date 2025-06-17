Video / Sutkinja Sazdovski obrazložila presudu Šumanu: Usmrtio je Farisa Pendeka iz obijesti i bez motiva

Šuman je za krivično djelo ubistvo pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju dobio 39 godina i godinu za nanošenje lake tjelesne povrede.

Presudu je izreklo Sudsko vijeće kojim je predsjedavala sutkinja Jasmina Sazdovski koja je u obrazloženju navela da je ponašanje Šumana u konačnici imalo nipodaštavanje ljuskog života.

Omalovažavanje tuđeg života

- Opuženi Adem Šuman je usmrtio Farisa Pendeka iz obijesti, bez ikakovog motiva, te je na taj način optuženi Šuman izrazio svoju hirovitost, bezobzirnost, omalovažavanje tuđeg života kao osnovne ljudske vrijednosti. Događaj je trajao kratko, ali je obilovao bezobzirnim radnjama, vrijeđanjem spokoja, zlostavljačkog uznemiravanja, nasilja, drskosti i u konačnici usmrćenjem Farisa Pendeka, što dodatno ukazuje ovom Vijeću da se radilo o bezobzirnom ubistvu pri nasilničkom ponašanju, imajući u vidu da je optuženi Šuman u tako kratkom vremenu ispoljio neobjašnjiv nasilnički i uništilački nagon. Zaključak je Vijeća je da je optuženi Šuman osoba bez savjesti, bez empatije, bez obzira na mir i osjećanje lične sigurnosti za drugog, za kojeg tjelesni integritet i život drugog ne predstavljaju vrijednosti dostojne poštovanja - navela je sutkinja Sazdovski.

Za teze odbrane nije bilo ni indicije, a kamo li dokaza, pa za sud nisu bile dostojne i odbijene su.

Utjecaj na ostale

- Kada je u pitanju utvrđena kazna Sud je našao da se radi o najtežem obliku teškog krivilnog djela počinjenog s umišljajem, s teškim posljedicama djela i visokim stepenom krivnje. Vijeće je našlo da je za krivično djelo ubistvo neophodno utvrditi kaznu od 39 godina imajući u vidu da otežavajuće okolnosti daleko pretežu nad olakšavajućim okolnostima.

- Vijeće je našlo da je ličnost optuženog u toj mjeri poremećena, a moralna sfera degradirana, da je neophodan dugotrajan uticaj na razvoj i jačanje lične odgovornosti optuženog ako bi se osiguralo ponovno uključivanje optuženog u društvenu zajednicu, odnosno da se izvrši bar dugotrajan uticaj na optuženog da ne čini krivična djela, kao i da se utiče na ostale da ne čine krivična djela, te da se utiče na svijest građana o pogibeljnosti krivčnih djela i o pravednosti kažnjavanja učinjenog krivičnog djela - rekla je između ostalog sutkinja Jasmina Sazdovski.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.