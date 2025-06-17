Obavljena rekonstrukcija: Advokat tvrdi da je majka Danke Ilić promijenila iskaz i da nema dokaza da je djevojčica ubijena

U Banjskom polju kod Zaječara završena je rekonstrukcija događaja od 26. marta prošle godine kada je nestala dvogodišnja djevojčica Danka Ilić.

Rekonstrukcija je obavljena tijekom jučerašnjeg dana, a vodilo je Više javno tužiteljstvo u Zaječaru, uz forenzičare i pripadnike MUP-a. Na licu mjesta su bili prisutni i osumnjičeni za njeno ubojstvo Dejan Dragijević i Srđan Janković, kao i oštećeni odnosno roditelji djevojčice.

Rekonstrukcija je rađena u sklopu dopune istrage koju je naložio Apelacijski sud u Nišu. U okviru dopune istrage je ponovno ispitana I. I., majka djevojčice.

- Rekonstrukcija u Banjskom polju je trajala šest sati, a nakon toga smo proveli još dva sata kod divlje deponije na Banjskom putu, gdje je, prema navodima optužnice, ostavljeno tijelo djeteta. Što se tiče same rekonstrukcije, stav odbrane je da ona ide u potpunosti u korist okrivljenima. Oni su davali ujednačene iskaze i na isti način prikazivali stvar na licu mjesta. S druge strane, izjava majke djevojčice, Ivane Ilić bila je drugačija od one prvobitne koju je dala takom istrage. Tada je izjavila da je dijete bilo udaljeno od nje metar i po kada ga je posljednji put videla, a sada je priču promijenila i kazala da je dijete bilo udaljeno petnaestak metara - kaže za portal Nova.rs advokat Mile Petković koji zastupa okrivljenog Radoslava Dragijevića.

Bilo je oblačno

Inače, u istrazi je Ivana Ilić izjavila da su njena djeca, kćerka Danka i stariji sin bili u dvorištu i igrali se, kada je ona otišla do kola, po vodu koju je dala Dankinom bratu. U tom kratkom vremenskom periodu je djevojčica nestala iz dvorišta.

- Konfiguracija terena je takva da je nemoguće izgubiti dijete iz vida i nama je to neshvatljivo. Dvorište je ograđeno, ima šiblja, granja. Nemoguće je da je djevojčica odlutala iz dvorišta na način na koji je to opisano. Imamo i ozbiljnu zamjerku na vrijeme kada je obavljena rekonstrukcija. Naime, kritični događaj se desio 26. marta, u proljeće, a rekonstrukcija u junu, po vrelini, kada je dan mnogo duži - objašnjava advokat Petković.

Tog dana kada je nestala mala Danka bilo je oblačno. Ivana Ilić je odlučila da povede dvoje djece iz stana u Boru gdje su živjeli na imanje njene porodice u Banjskom polju, koje je bilo praktično pretvoreno u stovarište jer je tu bilo dosta starih bojlera, bijele tehnike i drugih sklonjenih stvari. Tog dana popodne počela je i da pada kiša, koja je otežavala potragu za djetetom.

Advokat je imao još jednu primjedbu koja se odnosi na tok rekonstrukcije.

- Kretanje Danke je rekonstruisano uz pomoć lutke koja je visoka oko 60 centimetara, dok je djevojčica, prema riječima majke, bila visoka 85 santimetara. Čekamo zapisnik sa rekonstrukcije i tada ćemo iznijeti primedbe. Uglavnom, sve navodi na zaključak da dijete nije lišeno života, makar ne na način koji se navodi u optužnici - objašnajva branilac Radoslava Dragijevića.

Po njegovim riječima, teret dokazivanja je na strani tužilaštva, a po njegovom mišljenju ne postoji nijedan dokaz niti činjenica koja ide u korist navoda iz optužnice.

- Ne postoji nijedan materijalni dokaz, ne da su okrivljeni izvršili djelo koje im se stavlja na teret, već da je dijete mrtvo. Nema bioloških tragova, čak nema ni dijelova odeće i obuće. Za krivično djelo koje im se stavlja na teret zaprijećena je najstroža kazna, doživotna robija. Zbog ozbiljnosti krivičnog djela i zaprijećene kazne tužilaštvo mora da dokaže svoje tvrdnje van svaka sumnje, van najmanje sumnje, a po mom mišljenju nema dovoljno dokaza ni za podizanje optužnice - zaključuje advokat Mile Petković.

Dopunu istrage ranije je naložio Apelacijski sud u Nišu nakon što je dva puta vratio rješenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko vijeće i to Višeg suda u Negotinu.

Pomoć počinitelju

Optužnicom, koja je bila predana sudu, ali i vraćena na dopunu istrage, Srđan Janković i Dejan Dragijević terete za krivično djelo teško ubojstvo u saučesništvu, dok je Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića, optužen za krivična djela pomoć počinitelju nakon izvršenog krivičnog djela i neprijavljivanje krivičnog djela i počinitelja.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora. Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najprije automobilom JKP "Vodovod", gdje su bili zaposleni, udarili dvogodišnju djevojčicu i zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno tijelo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premjestili. Tijelo djevojčice nije nikada pronađeno. Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu pomogao premjestiti tijelo djevojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila prošle godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.