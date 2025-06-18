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NASELJE VIŠNJIK

Užas u Sarajevu: Kćerka ubila majku, pa pokušala izvršiti samoubistvo

Jutros oko 4 sati obaviještena je Uprava policije MUP-a KS da se u stanu u naselju Višnjik dogodilo ubistvo

Policija na terenu. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

18.6.2025

Jedna osoba ubijena je u sarajevskom naselju Višnjik, potvrđeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

- Jutros oko 4 sati obaviještena je Uprava policije MUP-a KS da se u stanu u naselju Višnjik dogodilo ubistvo. Kćerka se sumnjiči da je usmrtila majku, nakon čega je pokušala izvršiti samoubistvo – navode iz Tužilaštva KS.

Trenutno je smještena na KCUS, a uviđaj kojim rukovodi dežurna tužiteljica je u toku, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. 

Kako saznaje portal "Avaza", djevojka je 1999. godište, a majka 1966.

# VIŠNJIK
# SARAJEVO
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