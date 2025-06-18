Užas u Sarajevu: Kćerka ubila majku, pa pokušala izvršiti samoubistvo

Jedna osoba ubijena je u sarajevskom naselju Višnjik, potvrđeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

- Jutros oko 4 sati obaviještena je Uprava policije MUP-a KS da se u stanu u naselju Višnjik dogodilo ubistvo. Kćerka se sumnjiči da je usmrtila majku, nakon čega je pokušala izvršiti samoubistvo – navode iz Tužilaštva KS.

Trenutno je smještena na KCUS, a uviđaj kojim rukovodi dežurna tužiteljica je u toku, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Kako saznaje portal "Avaza", djevojka je 1999. godište, a majka 1966.