Novi detalji o ubistvu u Sarajevu: Kćerka izbola majku nožem?

Stravičan zločin dogodio se u sarajevskom naselju Višnjik, kada je kćerka ubila majku, o čemu je jutros obaviještena policija u Kantonu Sarajevo.





- Jutros oko 4 sati obaviještena je Uprava policije MUP-a KS da se u stanu u naselju Višnjik dogodilo ubistvo. Kćerka se sumnjiči da je usmrtila majku, nakon čega je pokušala izvršiti samoubistvo – rečeno je jutros iz Tužilaštva KS u saopćenju.

Trenutno je djevojka smještena na KCUS, a uviđaj kojim rukovodi dežurna tužiteljica je u toku, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.