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"AVAZ" SAZNAJE

Novi detalji o ubistvu u Sarajevu: Kćerka izbola majku nožem?

Kćerka se sumnjiči da je usmrtila majku, nakon čega je pokušala izvršiti samoubistvo, rečeno je jutros iz Tužilaštva KS

Policija na terenu. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Piše: Borka Cerić

18.6.2025

Stravičan zločin dogodio se u sarajevskom naselju Višnjik, kada je kćerka ubila majku, o čemu je jutros obaviještena policija u Kantonu Sarajevo.

Prema nezvaničnim informacijama portala "Avaza" kćerka A.Đ. (1999.) je majku V.S.Đ. izbola nožem (1966.).


- Jutros oko 4 sati obaviještena je Uprava policije MUP-a KS da se u stanu u naselju Višnjik dogodilo ubistvo. Kćerka se sumnjiči da je usmrtila majku, nakon čega je pokušala izvršiti samoubistvo – rečeno je jutros iz Tužilaštva KS u saopćenju.

Trenutno je djevojka smještena na KCUS, a uviđaj kojim rukovodi dežurna tužiteljica je u toku, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

# UBISTVO
# KANTONALNO TUŽILAŠTVO KS
# MAJKA
# SARAJEVO
# KĆERKA
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