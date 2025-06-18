Preminuo Rijad Šabić iz Breze: Priča o njegovoj ljubavi s Henom Ćurkić dirnula cijeli region

Brezu je jučer potresla vijest o iznenadnoj smrti Rijada Šabići, mladog brigadira, čija je ljubavna priča s Henom Ćurkić iz Novog Pazara donijela radost mnogima koji su o njoj slušali.

Njihov susret na prošlogodišnjoj ORA “Novi Pazar 2024” nije bio tek slučajnost – bio je početak priče koju su mnogi pratili s osmijehom na licu i vjerom u ljepotu iskrenih emocija. U okruženju lopata, pjesme i drugarstva, među stotinama brigadira, rodila se ljubav koja je na radilištu procvjetala i krunisana prosidbom. Tog dana kada je Rijad, nasmijan i pun nade, upitao Henu da se uda za njega, cijela brigada je stala, a brigadiri pjesmom i aplauzima proslavili njihov novi početak.

Planirali su vjenčanje 9. avgusta 2025. godine. Sudbina je, međutim, odlučila drugačije.

Rijad je iznenada preminuo, ostavivši porodicu, prijatelje, ali i cijelu ORA zajednicu u šoku i nevjerici. Mladić koji je zračio vedrinom, koji je gradio ne samo zidove već i mostove među ljudima, otišao je prerano, ostavivši za sobom neizbrisiv trag.

Iz ORA “Novi Pazar 2024” ističu da je Rijad bio primjer brigadira: vrijedan, iskren, nasmijan i uvijek spreman pomoći drugima. Njegova priča s Henom podsjetila je sve da su radne akcije više od fizičkog rada – one su prostor u kojem se rađaju emocije, snovi i sjećanja koja traju zauvijek.

- Njihov susret nije bio samo slučajnost, već početak priče koja je brzo dobila novi, emotivni smisao. Iako nas je prerano napustio, Rijad ostaje u našim srcima kao simbol jedne istinske, čiste ljubavi i akcijaškog duha - naveli su iz organizacije.

Detalji o dženazi još uvijek nisu poznati.