Prve fotografije sa mjesta zločina na Višnjiku nakon što je kćerka ubila majku: Policija na terenu, uviđaj u toku

Užasan zločin desio se u naselju Višnjik, u Sarajevu kada je kćerka ubila majku, a o ovome je obaviješten MUP Kantona Sarajevo jutros.
Prema nezvaničnim informacijama portala "Avaz" kćerka A.Đ. (1999.) je majku V.S.Đ. izbola nožem (1966.).
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Prema nezvaničnim informacijama portala "Avaz" kćerka A.Đ. (1999.) je majku V.S.Đ. izbola nožem (1966.)
Sa lica mjesta. E. Abaz / Avaz
Užasan zločin desio se u naselju Višnjik, u Sarajevu kada je kćerka ubila majku, a o ovome je obaviješten MUP Kantona Sarajevo jutros.
Prema nezvaničnim informacijama portala "Avaz" kćerka A.Đ. (1999.) je majku V.S.Đ. izbola nožem (1966.).
- Jutros oko 4 sati obaviještena je Uprava policije MUP-a KS da se u stanu u naselju Višnjik dogodilo ubistvo. Kćerka se sumnjiči da je usmrtila majku, nakon čega je pokušala izvršiti samoubistvo – rečeno je jutros iz Tužilaštva KS u saopćenju.
Trenutno je djevojka smještena na KCUS, a uviđaj kojim rukovodi dežurna tužiteljica je u toku, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.