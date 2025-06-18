Prve fotografije sa mjesta zločina na Višnjiku nakon što je kćerka ubila majku: Policija na terenu, uviđaj u toku

Užasan zločin desio se u naselju Višnjik, u Sarajevu kada je kćerka ubila majku, a o ovome je obaviješten MUP Kantona Sarajevo jutros. Prema nezvaničnim informacijama portala "Avaz" kćerka A.Đ. (1999.) je majku V.S.Đ. izbola nožem (1966.).

- Jutros oko 4 sati obaviještena je Uprava policije MUP-a KS da se u stanu u naselju Višnjik dogodilo ubistvo. Kćerka se sumnjiči da je usmrtila majku, nakon čega je pokušala izvršiti samoubistvo – rečeno je jutros iz Tužilaštva KS u saopćenju.