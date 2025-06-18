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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Prve fotografije sa mjesta zločina na Višnjiku nakon što je kćerka ubila majku: Policija na terenu, uviđaj u toku

Prema nezvaničnim informacijama portala "Avaz" kćerka A.Đ. (1999.) je majku V.S.Đ. izbola nožem (1966.)

Sa lica mjesta. E. Abaz / Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

18.6.2025

Užasan zločin desio se u naselju Višnjik, u Sarajevu kada je kćerka ubila majku, a o ovome je obaviješten MUP Kantona Sarajevo jutros.

Prema nezvaničnim informacijama portala "Avaz" kćerka A.Đ. (1999.) je majku V.S.Đ. izbola nožem (1966.).

- Jutros oko 4 sati obaviještena je Uprava policije MUP-a KS da se u stanu u naselju Višnjik dogodilo ubistvo. Kćerka se sumnjiči da je usmrtila majku, nakon čega je pokušala izvršiti samoubistvo – rečeno je jutros iz Tužilaštva KS u saopćenju.

Trenutno je djevojka smještena na KCUS, a uviđaj kojim rukovodi dežurna tužiteljica je u toku, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

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# UBISTVO
# VIŠNJIK
# SARAJEVO
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