"Avaz" saznaje detalje ubistva na Višnjiku: Majku izbola više puta u grudni koš, sebi nanijela lakše povrede i pozvala policiju

Na Višnjiku je završen uviđaj ubistva V. S. Đ. (59) za koje je osumnjičena njena kćerka A. Đ. (26).

Informaciju da je uviđaj završen potvrdila je za portal "Avaza" Azra Bavčić, portparol Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Bavčić je dodala da je postupajuća tužiteljica koja je vodila uviđaj, izdala naredbe za brojna vještačenja kao drugih radnji dokazivanja.