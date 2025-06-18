"Avaz" saznaje detalje ubistva na Višnjiku: Majku izbola više puta u grudni koš, sebi nanijela lakše povrede i pozvala policiju

Na Višnjiku je završen uviđaj ubistva V. S. Đ. (59) za koje je osumnjičena njena kćerka A. Đ. (26).
Informaciju da je uviđaj završen potvrdila je za portal "Avaza" Azra Bavčić, portparol Tužilaštva Kantona Sarajevo.
Bavčić je dodala da je postupajuća tužiteljica koja je vodila uviđaj, izdala naredbe za brojna vještačenja kao drugih radnji dokazivanja.
Podsjećamo, djevojka je smještena na KCUS-u.
- Jutros oko 4 sati obaviještena je Uprava policije MUP-a KS da se u stanu u naselju Višnjik dogodilo ubistvo. Kćerka se sumnjiči da je usmrtila majku, nakon čega je pokušala izvršiti samoubistvo – rečeno je jutros iz Tužilaštva KS u saopćenju.
Kako nezvanično saznaje portal “Avaza” V.S. Đ. je najvjerovatnije ubijena tokom posljedna 24 sata.
Ubijena je nožem, a na tijelu je imala više ubodnih rana u predjelu grudnog koša.
Osumnjičena kćerka A. Đ. je nakon ubistva, pokušala samoubistvo.
"Avaz" saznaje da je A. Đ. sebi nožem nanijela više lakših povreda po tijelu.
Djevojka je nakon pokušaja samoubistva, jutros u 04:00 sati pozvala policiju. Istražitelji su po dolasku zatekli tijelo žene u stanu.
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