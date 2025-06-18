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OBAVLJEN UVIĐAJ

Na Briješću namjerno zapaljen Tiguan, nije bilo povrijeđenih

Tužilac je događaj okvalifikovao kao krivična djela izazivanje opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari

Vatrogasci ugasili požar. Facebook

B. C.

18.6.2025

U sarajevskom naselju Briješće u ulici Brezanska, općina Novi Grad, 17. juna u 00:30 došlo je do požara na putničkom vozilu VW Tiguan, a uviđajem je utvrđeno da je riječ o namjernoj paljevini.

Požar su ugasili pripadnici PVB Kantona Sarajevo. 

- Tom prilikom nije bilo povrijeđenih osoba, dok je na vozilu nastupila materijalna šteta. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je događaj okvalifikovao kao krivična djela Izazivanje opće opasnosti (član 323. KZ F BiH) i Oštećenje tuđe stvari (član 293. KZ istog Zakona). Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještak protivpožarne zaštite- saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

# POZAR
# PALJEVINA
# AUTOMOBIL
# MUP KS
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