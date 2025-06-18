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TUŽILAŠTVO KS

Optuženi Senad Jukić i Haris Gadžo pred sudom zbog ranjavanja Samedina Fišića na Ilidži

Jukić je optužen za krivična djela izazivanje opće opasnosti, nanošenje teških tjelesnih povreda a Gadžo za pomoć u izvršenju ovih krivičnih djela

Fišić se u pucnjavi prevrnuo u terencu. Avaz

B. C.

18.6.2025

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Senada Jukića i Harisa Gadže. Jukić je optužen za krivična djela izazivanje opće opasnosti, nanošenje teških tjelesnih povreda a Gadžo za pomoć u izvršenju ovih krivičnih djela. Jukić se tereti i za nedozvoljeno držanje oružja, saopćeno je iz Tužilaštva KS. 

Prema navodima iz optužnice, Jukić se tereti da je 19. januara 2025. godine, oko 14:05 sati na Ilidži, pucao u automobil u kojem se nalazio Samedin Fišić. Fišić je pokušao pobjeći ali se usljed sudara s drugim automobilom prevrnuo. Optuženi Jukić mu je prišao i ispalio još najmanje jedan hitac u noge. 

Nakon što mu se pištolj zaglavio, optuženi Gadžo, koji se nalazio u blizini, dodao mu je svoj, iz kojeg je ispalio četiri hica, pogodivši ga u nogu. Nakon pucnjave, optuženi su bili u bjekstvu.

Postupajuća tužiteljica predložila je sudu produženje pritvora optuženom Jukiću, dok se Gadžo, odlukom suda, na koju se tužilaštvo žalilo - nalazi na mjerama zabrane. 

Za glavni pretres predloženo je saslušanje sedam svjedoka, pet vještaka i izvođenje više od 80 materijalnih dokaza.

# PUCNJAVA
# TUŽILAŠTVO KS
# SAMEDIN FIŠIĆ
# ILIDŽA
# SENAD JUKIĆ
# HARIS GADŽO
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