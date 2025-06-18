Podvodio maloljetnicu preko poznatog srbijanskog portala

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa pripadnicima MUP, SBPOK - Odjeljenje za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenje ljudi, danas je u Beogradu lišeno slobode tri lica i to: D.M., S.L. i B.A., zbog sumnje da su izvršili krivična djela udruživanje radi vršenja krivičnih djela, trgovina ljudima i posredovanje u vršenju prostitucije, piše Telegraf.

Primjenom sile i prijetnje

Naime, ova organizovana kriminalna grupa je u vremenskom periodu od maja ove godine do danas vršila navedena krivična djela na taj način što je primjenom sile i prijetnje, zloupotrebom povjerenja i teških prilika, vrbovalo maloljetnu oštećenu u cilju prostitucije kao i najmanje još jednu žensku osobu koja se odavala prostituciji za račun ove organizovane kriminalne grupe pri čemu je sav novac od prostitucije išao organizatoru D.M., koji je on pripadnicima raspoređivao shodno njihovim ulogama i zadacima.

Poznati portali

Oglašavali su ženska lica preko internet portala www.svastara.rs i www.seksi-adresar.com na kojima su ostavljali i brojeve telefona na koje su se javljali korisnici seksualnih usluga, da bi zatim ženska lica pružala seksualne usluge u objektima smještaja koje je ova organizovana kriminalna grupa iznajmljivala za te svrhe ili su odlazile na adrese klijenata. Seksualne usluge su ženska lica pružala uglavnom za iznos od 70 eura do 140 eura.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nakon čega će biti saslušani.