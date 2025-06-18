Avdo Avdić demantovao navode Tanje Subotić-Došen: Dovoljno je pogledati izvještaje SIPA-e, Tužilaštva i slovenačke vlasti

Direktorica agencije „Odšteta“ iz Banja Luke Tanja Subotić-Došen reagovala je na tekst portala Istraga.ba koji je jučer objavljen, a koji je prenio i portal „Avaza“, gdje ona tvrdi da su navodi koji su izneseni u tom kontekstu netačni. Kako je naš portal prenio vijest, na meti istražitelja su, prema informacijama Istrage, Dijana Đuđić, Tanja Došen i Jelena Sladojević. Njih tri su godinama blisko sarađivale sa Rokom Snežičem i protiv njih su ranije podnošeni izvještaji zbog pranja novca.

Danas je na mail redakcije „Avaza“ od Subotić-Došen stigao mail s fotografijama gdje demantuje da se srela ili imala kontakt sa osobama za koje se vodi navedena istraga. - Ja nikad nisam osuđena, niti se protiv mene vodi bilo kakav krivični postupak kako u zemlji tako ni u inostranstvu – navela je između ostalog Subotić-Došen.

Povodom ovog demantija, kontaktirali smo kolege sa portala Istraga.ba. Kako je za portal „Avaza“ izjavio Avdo Avdić, Tanja Subotić uputila je demant kao i ostali, ali akcija je provedena protiv njih.

Avdo Avdić . Anadolija Avdo Avdić . Anadolija

- Ima izvještaj SIPA-e koji možete vidjeti kada kliknete link, ima njeno ime na tome. Od 2019. godine to traje. Dovoljno je samo pogledati izvještaj Tužilaštva BiH, izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu i dopis slovenačke vlasti u vezi sa pranjem novca preko Bosne i Hercegovine, jasno se vidi da je među osobama koje su prale novac i u BiH za Roka Snežića i Tanju Subotić-Došen, a ja Vam mogu poslati sve te dokumente – kazao je Avdić za portal „Avaza“.

Izvještaji . Screenshot / Ustupljena fotografija

Podsjećamo, u jučerašnjem saopćenju SIPA-e, navedeno je da su policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u okviru predmeta kodnog naziva „MAT“, danas. 17.06.2025. godine, realizuju operativne aktivnosti u skladu sa zahtjevima Tužilaštva Bosne i Hercegovine i naredbama Suda Bosne i Hercegovine. Aktivnosti obuhvataju pretrese prostorija i privremeno oduzimanje predmeta koji se dovode u vezu sa četiri fizička i tri pravna lica, na ukupno šest lokacija na području Banje Luke i Kostajnice. Operacija se provodi u koordinaciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i Policijom Republike Slovenije, koji istovremeno realizuju aktivnosti na teritoriji Slovenije. Ove aktivnosti rezultat su rada zajedničkog istražnog tima koji čine SIPA, Tužilaštvo BiH, Specijalno državno tužilaštvo i Policija Slovenije. Tokom istrage, u skladu sa Krivičnim zakonom BiH, Zakonom o krivičnom postupku BiH, te Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH, preduzet je niz operativnih mjera i radnji u cilju dokumentovanja osnova sumnje za izvršenje krivičnih djela „Organizovani kriminal” (član 250. KZ BiH), u vezi sa „Pranjem novca” (član 209. KZ BiH). Prema prikupljenim informacijama, navedena krivična djela počinjena su na štetu pravnih lica iz Republike Slovenije u iznosu od oko 5 miliona KM.