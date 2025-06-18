Potvrđena optužnica protiv Murisa Halkića iz Cazina, ranijeg ministra Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike

Njemu se na teret stavlja da je u svojstvu ministra navedenog Ministarstva, u periodu od februara do aprila 2023. godine počinio dva krivična djela Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, tako što je donio odluku o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka na području grada Bihać, grada Cazina i općine Velika Kladuša suprotno kriterijima propisanim Pravilnikom o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima kao i načinu i postupku njihove verifikacije te da je donio rješenje kojim se odobrava nastavak privatne prakse u privatnoj zdravstvenoj ordinaciji na području općine Velika Kladuša suprotno odredbama Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne privatne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom FBiH, navodi se u saopćenju.