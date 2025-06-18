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"MAT"

Novi detalji akcije SIPA-e i slovenske policije: Pretreseno osam lokacija u Banjoj Luci i Kostajnici, blokirani računi u dvije firme

Izvršeni su pretresi poslovnih i stambenih objekata, vozila, lica i jednog sefa u banci

SIPA na terenu. SIPA (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

18.6.2025

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) je u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i Policijom Slovenije, Tužilaštvom BiH i Ministarstvom unutrašnjih poslova RS na području Banja Luke i Kostajnice jučer preduzimala aktivnosti na realizaciji operativne akcije pod nazivom „MAT“ koja se odnosi na realizaciju naredbi Suda Bosne i Hercegovine, kojim je naloženo vršenje pretresa i pribavljanje dokaza. 

Izvršeni su pretresi poslovnih i stambenih objekata, vozila, lica i jednog sefa u banci na osam lokacija u Banja Luci i Kostajnici u vlasništvu većeg broja pravnih i fizičkih lica zbog osnovane sumnje da su počinjena krivična djela „Organizovani kriminal“ iz člana 250. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom „Pranje novca“ iz člana 209. KZ BiH. 

Prilikom pretresa oduzeti su pečati, telefoni, poslovna dokumentacija, a privremeno su blokirana sredstva na računima dva pravna lica i to u ukupnom iznosu od: 50.668,99 EUR-a i 6.517,59 KM. 

# AKCIJA
# BANJA LUKA
# SIPA
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