Novi detalji akcije SIPA-e i slovenske policije: Pretreseno osam lokacija u Banjoj Luci i Kostajnici, blokirani računi u dvije firme

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) je u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i Policijom Slovenije, Tužilaštvom BiH i Ministarstvom unutrašnjih poslova RS na području Banja Luke i Kostajnice jučer preduzimala aktivnosti na realizaciji operativne akcije pod nazivom „MAT“ koja se odnosi na realizaciju naredbi Suda Bosne i Hercegovine, kojim je naloženo vršenje pretresa i pribavljanje dokaza.

Izvršeni su pretresi poslovnih i stambenih objekata, vozila, lica i jednog sefa u banci na osam lokacija u Banja Luci i Kostajnici u vlasništvu većeg broja pravnih i fizičkih lica zbog osnovane sumnje da su počinjena krivična djela „Organizovani kriminal“ iz člana 250. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom „Pranje novca“ iz člana 209. KZ BiH.