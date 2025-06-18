Poznati identiteti žene koja je ubijena na Višnjiku i njene kćerke koja je usmrtila

Mještani sarajevskog naselja Višnjik u šoku su nakon ubistva 59- godišnjakinje, za šta je osumnjičena njena 26-godišnja kćerka koja je pokušala samubistvo.

Kako su nam rekli riječ je o Vaski Sotirov - Đukić koja je usmrćena nožem s više uboda u predjelu grudnog koša i njenoj kćerki Ajni Đukić (26).

- Još uvijek smo u šoku, Vaska je bila divna žena, osjećajna. Nije nam jasno šta se dešavalo između nje i kćerke Ajne. Njih dvije su živjele u stanu same. Vaskin suprug je davno umro - kazala nam je gospođa koja je željela ostati anonimna.



