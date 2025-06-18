Poznati identiteti žene koja je ubijena na Višnjiku i njene kćerke koja je usmrtila

Mještani sarajevskog naselja Višnjik u šoku su nakon ubistva 59- godišnjakinje, za šta je osumnjičena njena 26-godišnja kćerka koja je pokušala samubistvo.
Kako su nam rekli riječ je o Vaski Sotirov - Đukić koja je usmrćena nožem s više uboda u predjelu grudnog koša i njenoj kćerki Ajni Đukić (26).
- Još uvijek smo u šoku, Vaska je bila divna žena, osjećajna. Nije nam jasno šta se dešavalo između nje i kćerke Ajne. Njih dvije su živjele u stanu same. Vaskin suprug je davno umro - kazala nam je gospođa koja je željela ostati anonimna.
Također nam je kazala da je ubijena imala teških zdravstvenih problema. Bolovala je od hronične bolesti koja zahtijeva dugotrajnu kontrolu i liječenje.
- O Ajni znamo da je magistrirala hemiju, žao nam je i zbog nje - kazala nam je naša sagovornica.
- Jutros oko četiri sata obaviještena je Uprava policije MUP-a KS da se u stanu u naselju Višnjik dogodilo ubistvo. Kćerka se sumnjiči da je usmrtila majku, nakon čega je pokušala izvršiti samoubistvo - saopćeno je jutros iz Tužilaštva KS.
Policiju je nazvala kćerka nakon što je nožem sebi nanijela lakše povrede. Ona je prevezena na KCUS.
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