Oglasila se vjerenica Rijada Šabića nakon njegove prerane smrti: "Preteško mi je i nedostaješ mi neopisivo"

Nakon vijesti o iznenadnoj smrti Rijada Šabića iz Breze koja je potresla region, oglasila se i njegova vjerenica, Novopazarka Hena Ćurkić. Njene riječi, objavljene na društvenim mrežama, presijecaju dušu i ostavljaju bez daha.

- Prerano si me napustio… Uvijek sam govorila da za sve postoji rješenje i da ćemo sve u životu riješiti. Nestrpljivo sam čekala 9. avgust, dan naše svadbe, šta god da se dešavalo, ja sam tebe već gledala kao svog muža, svog saputnika i vidjela sam cijeli svoj život samo s tobom – započela je Hena svoju objavu, uz zajedničku crno-bijelu fotografiju sa Rijadom u svečanim svadbenim odijelima, kao da je sudbina željela da makar na slici budu zajedno onako kako su planirali u stvarnosti.

Planovi su bili veliki, snovi još veći. Ljubav koja je počela na Omladinskoj radnoj akciji „ORA Novi Pazar 2024“, gdje su se Hena i Rijad upoznali, doživjela je ono što su mnogi nazvali najljepšom pričom iz tog perioda – prosidbu pred cijelom brigadom, pjesmu, aplauze, radost. Vjenčanje je bilo zakazano za 9. avgust, pozivnice poslane, djevojačko veče održano.

- Preteško mi je i nedostaješ mi neopisivo. Čekaj me! Volim te - završava Hena, ostavljajući bez riječi sve koji su pročitali njenu objavu. Bol, nijema i sveprisutna, izlazi iz svakog reda. Njene riječi više nisu samo lični oproštaj – one postaju kolektivni krik svih koji znaju šta znači voljeti, planirati i izgubiti.

Na objavljenim fotografijama vidi se njihova ljubav, dostojanstvo i sreća, sada zarobljeni u vremenu. Na jednoj plešu zagrljeni, na drugoj se smiju, u svečanim tradicionalnim nošnjama. Vremenski, sve je stalo, ali emocije su glasnije nego ikad.