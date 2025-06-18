Ajna Đukić uhapšena u KCUS-u nakon što je nožem usmrtila majku i pokušala izvršiti samoubistvo

Ajna Đukić, 26-godišnjakinja, koja je nožem usmrtila majku, nanijevši joj više ubodnih rana u predjelu grudnog koša, uhapšena je u KCUS-u gdje je i hospitalizirana, budući da je nakon ubistva pokušala izvršiti samoubistvo.
POTVRĐENO IZ TUŽILAŠTVA
Nije nam jasno šta se dešavalo između nje i kćerke Ajne, njih dvije su živjele u stanu same, ispričala nam je mještanka Višnjika
Ajna Đukić. Facebook
Ajna Đukić, 26-godišnjakinja, koja je nožem usmrtila majku, nanijevši joj više ubodnih rana u predjelu grudnog koša, uhapšena je u KCUS-u gdje je i hospitalizirana, budući da je nakon ubistva pokušala izvršiti samoubistvo.
- Dežurna tužiteljica koja je rukovodila uviđajem naredila je brojna vještačenja i druge radnje dokazivanja - naglasili su iz Tužilaštva KS.
Podsjećamo, kako su nam ispričali mještani Višnjika, njena majka Vaska Sotirov-Đukić bila je teško bolesna.
- Još uvijek smo u šoku, Vaska je bila divna žena, osjećajna. Nije nam jasno šta se dešavalo između nje i kćerke Ajne. Njih dvije su živjele u stanu same. Vaskin suprug je davno umro. O Ajni znamo da je magistrirala hemiju, žao nam je i zbog nje - kazala nam je mještanka Višnjika.
Policiju je nazvala kćerka nakon što je nožem sebi nanijela lakše povrede.