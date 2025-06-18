Ajna Đukić uhapšena u KCUS-u nakon što je nožem usmrtila majku i pokušala izvršiti samoubistvo

Ajna Đukić, 26-godišnjakinja, koja je nožem usmrtila majku, nanijevši joj više ubodnih rana u predjelu grudnog koša, uhapšena je u KCUS-u gdje je i hospitalizirana, budući da je nakon ubistva pokušala izvršiti samoubistvo.

- Dežurna tužiteljica koja je rukovodila uviđajem naredila je brojna vještačenja i druge radnje dokazivanja - naglasili su iz Tužilaštva KS. Podsjećamo, kako su nam ispričali mještani Višnjika, njena majka Vaska Sotirov-Đukić bila je teško bolesna.