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POTVRĐENO IZ TUŽILAŠTVA

Ajna Đukić uhapšena u KCUS-u nakon što je nožem usmrtila majku i pokušala izvršiti samoubistvo

Nije nam jasno šta se dešavalo između nje i kćerke Ajne, njih dvije su živjele u stanu same, ispričala nam je mještanka Višnjika

Ajna Đukić. Facebook

S. S.

18.6.2025

Ajna Đukić, 26-godišnjakinja, koja je nožem usmrtila majku, nanijevši joj više ubodnih rana u predjelu grudnog koša, uhapšena je u KCUS-u gdje je i hospitalizirana, budući da je nakon ubistva pokušala izvršiti samoubistvo.

- Dežurna tužiteljica koja je rukovodila uviđajem naredila je brojna vještačenja i druge radnje dokazivanja - naglasili su iz Tužilaštva KS.

Podsjećamo, kako su nam ispričali mještani Višnjika, njena majka Vaska Sotirov-Đukić bila je teško bolesna.

- Još uvijek smo u šoku, Vaska je bila divna žena, osjećajna. Nije nam jasno šta se dešavalo između nje i kćerke Ajne. Njih dvije su živjele u stanu same. Vaskin suprug je davno umro. O Ajni znamo da je magistrirala hemiju, žao nam je i zbog nje - kazala nam je mještanka Višnjika.

Policiju je nazvala kćerka nakon što je nožem sebi nanijela lakše povrede.

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# TUŽILAŠTVO KS
# MUP KS
# AJNA ĐUKIĆ
# VASKA SOTIROV-ĐUKIĆ
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